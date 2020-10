In principio erano le felpe. Adesso, per Matteo Salvini, sono le mascherine a trasmettere messaggi ai propri followers e a rappresentare il simbolo di quello che, giorno dopo giorno, sta facendo, sia per la sua attività politica, sia per la sua vita privata. Siamo passati da quelle tricolori – ormai un must che è una delle mode più terribili in circolazione – a quelle con motti di dubbia provenienza (come memento audere semper), fino ad arrivare alla mascherina dei Carabinieri, sfoggiata proprio in occasione del processo di Catania.

Mascherina dei Carabinieri, l’outfit di Salvini

Il 3 ottobre, infatti, Matteo Salvini si presenterà nel capoluogo etneo per affidare ai giudici la sua memoria difensiva sul caso della nave Gregoretti, quando nel luglio del 2019, per la nave Gregoretti della Guardia costiera nel porto di Augusta, non è stato autorizzato lo sbarco di oltre 130 migranti per diversi giorni.

Per questo motivo, il tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere che è stata successivamente concessa dal Senato. Oggi, quindi, Matteo Salvini – dopo il periodo del lockdown in cui l’attività dei tribunali è stata fortemente rallentata – è partito per Catania. Si è fatto immortalare in una fotografia da Braveheart e ha chiesto ancora una volta l’incitamento dei suoi followers. Quasi come se dovesse andare a tentare il record italiano di lancio del giavellotto e non, invece, andare ad affrontare un processo: «In partenza per Catania, in borsa le preziose LOL portafortuna della mia principessa! Buon pomeriggio Amici e grazie di cuore per tutti i messaggi di affetto e sostegno che mi state inviando».

Cos’altro ha, oltre alla mascherina dei Carabinieri, Salvini prima di andare a Catania

Le LOL, per la cronaca, sono delle bamboline che tanto piacciono alle bambine in quest’ultimo periodo. Ma il dettaglio più interessante è stato senz’altro quello della mascherina dei Carabinieri. Il messaggio di supporto ai militari che tutelano la legge, mentre si sta recando in quel luogo in cui – come suggerisce la scritta sul muro – la legge dovrebbe essere uguale per tutti. Al di là delle mascherine.