Abbiamo già evidenziato come non sia soltanto il coronavirus a uccidere, ma – molto spesso – anche le sue conseguenze, nonostante la dichiarazione di guarigione clinica dal Covid-19. In modo particolare, abbiamo raccontato la storia di un paziente in Toscana, che si è ammalato a inizio marzo e che è morto soltanto qualche giorno fa. Adesso ci troviamo a raccontare la storia di un medico di Ischia che era stato dichiarato clinicamente guarito quattro mesi fa e che, tuttavia, ha sempre dovuto lottare – da quel momento in poi – con le conseguenze del coronavirus. L’anestesista dell’ospedale Loreto Mare è morto nelle ultime ore.

Medico di Ischia morto, perché era salito agli onori della cronaca

La sua morte è stata particolarmente significativa, perché a metà maggio del 2020, quando ancora era vivo il dibattito sulla cura del plasma iperimmune studiata dal medico Giuseppe De Donno – in quei giorni, punto di riferimento scientifico per Matteo Salvini e per molti suoi followers – Matteo Salvini aveva dato la notizia della sua guarigione. Una guarigione che era stata resa possibile, secondo il leader della Lega, proprio dalla cura con le sacche di plasma.

Cosa aveva detto Salvini a maggio sul medico di Ischia

Salvini, infatti, aveva twittato (siamo al 17 maggio 2020): «Sacche di plasma da Mantova a Ischia, dalla Lombardia alla Campania, una vita salvata. GRAZIE professore, sono queste le notizie che, dopo tante perdite e tanta sofferenza, scaldano il cuore e riaccendono la fiamma della speranza». Salvini aveva riportato lo screenshot di un messaggio ricevuto via WhatsApp in cui si diceva, addirittura, che «il nostro miracolo» si era avverato.

Sacche di plasma da Mantova a Ischia, dalla Lombardia alla Campania, una vita salvata. GRAZIE professore, sono queste le notizie che, dopo tante perdite e tanta sofferenza, scaldano il cuore e riaccendono la fiamma della speranza. (1/2) pic.twitter.com/5VB4CLC9Lr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 17, 2020

Tuttavia, le conseguenze della malattia e dei mesi passati in terapia intensiva (il ricovero nel reparto speciale è andato avanti per circa 60 giorni) sono state decisive per la salute del paziente: il medico di Ischia, 55 anni, è morto questa mattina.