La foto dell’uomo che fa il saluto romani davanti al banchetto di FdI a Parma

La raccolta firme e il saluto romano. Ieri, in tutta Italia, i vari partiti di centrodestra hanno organizzato in molte piazze dei banchetti per la raccolta firme per chiedere le dimissioni di Giuseppe Conte, del governo e il ritorno alle elezioni anticipate. A Parma, però, è accaduto qualcosa di grave che è stato immortalato e diffuso sui social. Si vede, infatti, una fotografia di un cittadino che si è recato nella centralissima piazza Mazzini, per firmare la petizione, distinguendosi dagli altri per un gesto: un Saluto romano al banchetto di FdI.

La fotografia è stata diffusa da alcuni quotidiani e anche dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti che da sempre porta avanti le sue battaglie antifasciste nella sua città.

Saluto romano al banchetto di FdI a Parma

«Nella città Medaglia d’oro alla Resistenza, nella centralissima via Mazzini, saluti fascisti-nazisti al banchetto di Fratelli d’Italia – scrive Federico Pizzarotti sulla propria pagina Facebook -. Qui storicamente non siete mai passati, e finché sarò sindaco non passerete mai».

Come riporta il quotidiano La Repubblica, anche facendo un confronto tra immagini (per via dell’angolazione e del momento), quegli stessi frangenti sarebbero stati ripresi da una stessa persona che ha inviato alla redazione (e a Pizzarotti) lo scatto del saluto romano al banchetto di FdI, mentre sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia città di Parma viene mostrato un momento successivo.

Lo scatto condivido sui social

E il post di quella pagina Facebook risulta esser stato modificato. Non tanto nella parte scritta, ma nelle immagini che lo accompagnavano. Insomma, secondo La Repubblica (che per prima ha ricevuto quello scatto) la fotografia sarebbe stata anche pubblicata sulla pagina social di Fratelli d’Italia città di Parma.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Federico Pizzarotti)