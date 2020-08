Salmo torna single

Lo scorso undici marzo il rapper dei record Salmo ha festeggiato tre anni d’amore con la sua Greta. Ma da quando è finito il lockdown i ragazzi, molto amati sul web, non sono apparsi più insieme sia in pubblico che nel privato.

Salmo è tornato single, le indiscrezioni dopo tre anni di fidanzamento

Gli amici vicini alla coppia rivelano a Giornalettismo che tra i due c’è stata una rottura totale e la conseguente fine della storia d’amore. Salmo intanto si gode l’estate nella sua Sardegna, aspettando San Siro. Ma da single.

Salmo, infatti, arriverà sul palco dello stadio di Milano il 12 luglio del 2021, con una data simbolo che potrebbe rappresentare – senza se e senza ma, come avvenuto anche per altri suoi colleghi in passato – la svolta definitiva in una carriera che sta già inseguendo un record dopo l’altro. Pagine che si voltano, insomma. Un po’ come quello che sta accadendo alla vita privata del rapper, stando a quanto Giornalettismo ha raccolto.