Il Salisburgo vince la coppa d’Austria e festeggia sul podio con il distanziamento sociale

Dovremo probabilmente farci l’abitudine, ma certo è che vedere una squadra di calcio (il Salisburgo) festeggiare la conquista di un trofeo (la coppa d’Austria) sul podio mantenendo il distanziamento sociale fa un certo effetto. Giocatori – compreso ovviamente il capitano con in mano la coppa – che saltano, ballano e ridono all’interno di un minuscolo cerchio disegnato dal quale non possono assolutamente uscire. Scene che vedremo molto probabilmente anche in Italia così come nel resto del mondo, non solo nel calcio ma in tutte le premiazioni di eventi sportivi. Insomma, scordiamoci abbracci e celebrazioni ‘vecchia maniera‘: l’emergenza coronavirus non è affatto finita e tutti, calciatori compresi, dobbiamo fare attenzione e rispettare alla lettera le precauzioni suggerite per evitare nuovi contagi e un innalzamento della curva epidemiologica.

Il video del primo festeggiamento di un trofeo calcistico post-Covid (il Salisburgo che ha vinto la Coppa d'Austria) si colloca a metà tra un film di Lanthimos e una coreografia da acquagym. pic.twitter.com/iLlDmUgt4H — Giuseppe Pastore (@gippu1) May 29, 2020

Dicevamo, dunque, del Salisburgo. La squadra più titolata d’Austria ha aggiunto un altro trofeo al suo glorioso palmares, battendo 5-0 in finale l’Austria Lustenau, club di seconda divisione arrivato in maniera sorprendente fino alla finale. Gol di Szoboszlai, aut. Stumberger, Okafor, Ashimeru e Koita. Al termine del match, i giocatori allenati da mister Jesse Marsch hanno ritirato singolarmente le medaglie, salendo uno alla volta sul palco. Questa partita ha di fatto sancito la ripresa del calcio in Austria, ma il Salisburgo può vantarsi già di aver conquistato un nuovo record: si tratta infatti della prima squadra europea a vincere un titolo dopo lo stop dei campionati imposto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In Germania si è ripreso infatti a giocare già dallo scorso 16 maggio, ma si disputano le partite di Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, non ancora quelle valide per la coppa nazionale. In Italia invece ancora non c’è ufficialità sulle date: si dovrebbe ripartire proprio dalla Coppa Italia, con le semifinali e la finale da giocare a Roma. Quel che è certo è che la Serie A riprenderà nel weekend del 20-21 giugno.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT VIDEO TWITTER]