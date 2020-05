Sala diffida i dj di via Bixio perché Milano «non è il set di Grease»

Nella giornata di ieri è andato virale il video girato in via Bixio a Milano. Si vedono una serie di persone distanziate tra loro che, a ritmo di musica da cassa, ballano in mezzo alla strada. La musica arrivava dalle case di un paio di persone che, come abbiamo visto altre volte accadere in questo periodo di lockdown – soprattutto all’inizio – si sono improvvisate dj. Il sindaco Sala non ha gradito l’evento né la viralità del video (che comunque risale a domenica 3 maggio), annunciando la diffida per i dj improvvisati.

«Milano non è il set di Grease»



Giuseppe Sala ha annunciato nel suo solito video sui social che «è partita una diffida» per i dj che hanno messo la musica dalla finestra. «Ieri impazzava in rete questo video. La scena era questa: via Nino Bixio al primo piano di una casa, finestre aperte e dietro un paio di dj, musica a palla e sotto la gente che ballava, un tassista aveva fermato la macchina ed era sceso inneggiando ai deejay. Ai due deejay o presunti tali voglio dire che la via non è vostra, la città non è vostra», ha affermato il sindaco. «La prossima volta non sarà una diffida, usiamo la testa, non siete sul set di un film, Grasso o La terra, questo è un momento in cui bisogna usare la testa».

Sala fa appello alla responsabilità dei cittadini

Il messaggio di Sala è chiaro, con l’intenzione di «non dividerci tra buoni e cattivi» ma solo di essere responsabili. Non manca il riferimento a ruspe e lanciafiamme: «Siamo entrati insieme in questa crisi e ne siamo usciti insieme con buonsenso, controlli e comportamento corretto. Le ruspe e i lanciafiamme sono finiti, li hanno presi tutti Salvini e De Luca». Intanto da giovedì Milano vedrà riaprire i suoi mercati comunali scoperti con «banchi alimentari, spazi recintati, controllo della temperatura all’ingresso, controllo del numero di persone che entrano e della distanza corretta tra i vari banchi». Riaperti anche i cimiteri cittadini.

