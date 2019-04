Disastro a Seattle nel cantiere del campus Google: 4 morti per il crollo di una gru

Altre tre persone sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi

Le forti folate di vento che hanno battuto Seattle nelle scorse ore hanno provocato un vero e proprio disastro nel cantiere per la costruzione di un campus Google. Quattro persone sono morte in seguito alla caduta di una gru che serviva ai lavori di completamento dell’edificio: le vittime sono due operai e due passanti che stavano attraversando la zona con le loro automobili, ignari di quanto stava per accadere.

Seattle, crolla una gru nel campus Google: 4 morti

L’episodio si è verificato – come hanno riportato in una nota i vigili del fuoco del Dipartimento di Seattle – intorno alle 3.28 del pomeriggio del 27 aprile (ora locale), in una zona compresa tra Fairview Ave. e Mercer St. Tre uomini e una donna sono rimasti uccisi, mentre una giovane coppia e il suo bambino di 4 mesi sono stati trasportati con ferite non letali all’ospedale di Harborview. In totale, sono sei i veicoli danneggiati dal crollo della gru.

Cos’è il campus Google di Seattle

Il campus di Google a Seattle era un progetto iniziato nel 2017. Stando alle previsioni, doveva essere completato già lo scorso anno. Ma i lavori sono andati avanti anche in questa prima parte del 2019, sotto la guida della Vulcan Real Estate, che era stata incaricata di portare avanti lo sviluppo del progetto. Seattle ha uno skyline pieno di grattacieli (sono 59) e il paesaggio della città statunitense è pieno di grandi gru che operano ad altezze elevate.

L’incidente, stando alle testimonianze, si è verificato a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la città. Una testimone riferisce di aver visto la gru esattamente nel momento in cui si è divisa in due parti: la prima è andata a infrangersi contro la facciata dell’edificio, mentre la seconda è finita in strada sulle macchine, causando la morte di altre due persone oltre agli operai che vi stavano lavorando sopra.

[Foto dall’account Twitter dei vigili del fuoco di Seattle]