Down Ryanair, cosa sta succedendo a sito e app

Sito e app di Ryanair non funzionano correttamente. Su Twitter stanno aumentando le segnalazioni provenienti da diverse parti del mondo a distanza l’una dall’altra di una manciata di secondi e, verificando su Downdetector, è evidente come “Ryanair non funziona” sia un tema che riguarda anche tutta Italia, da Nord a Sud isole comprese.

When the system will be working again? — Suomen Erityisjäte (@erityisjate) March 24, 2022

Dal tono dei tweet che si susseguono è evidente che il malfunzionamento delle piattaforme di Ryanair va avanti da diverse ore nella giornata di oggi.

Ryanair non funziona, cosa sappiamo finora

And what can I do with the checkin for tomorrow ? — joseph perez garrido (@sinnewsdemeia) March 24, 2022

Proprio come è accaduto all’incirca un mese fa il fatto che le piattaforme della compagnia di volo low cost non funzionino comporta una serie di problematiche non da poco per tutti quelli che, avendo già acquistato un viaggio, devono – per esempio – effettuare check in o aggiungere bagagli prima del volo. Entrambe queste operazioni se compite appena prima del decollo risultano essere più costose rispetto a quando le si attua precedentemente tramite sito o app Ryanair (un tema che, ovviamente, ricorre molto spesso tra le proteste rintracciabili in rete).

Le segnalazioni di Ryanair in Italia

Come era prevedibile che fosse – coi malfunzionamenti app e sito Ryanair cominciati poco prima delle 15 e aumentati moltissimo dopo le 16, con un picco che sembra ancora non essere stato raggiunto su Downdetector – anche in Italia le persone hanno iniziato a segnalare su Twitter gli stessi problemi precedentemente evidenziati all’estero. La speranza, menzionando Ryanair, è quella di cominciare a ricevere una serie di risposte dal supporto che chiariscano cosa sta succedendo e – soprattutto – quando il Ryanair down rientrerà in maniera tale da poter tornare a comprare biglietti, bagagli e fare check in. Alcuni utenti evidenziano che i problemi sono cominciati già nella giornata di ieri.

ho un iphone e da ierisera non riesco a fare web check in — Raffaella (@Raffael34035076) March 24, 2022

Sito e la app fuori servizio, il centralino non risponde, come faccio con il check-in?!?! — Stefano 🇺🇦🇪🇺 (@pezzudepane) March 24, 2022

I problemi relativi a check in e necessità di modifica di voli già prenotati, poi, sembrano essere ancor più insormontabili se anche l’assistenza telefonica non funziona come dovrebbe secondo quanto viene segnalato dagli utenti.

Il picco di segnalazioni in Italia è stato registrato attorno alle 17.38.