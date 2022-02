Ryanair non funziona: cosa è successo nelle ultime 24 ore a sito e app

Ryanair non funziona da ieri e c'è chi si è visto costretto, non potendo fare il check-in online tramite app o sito, a pagare per farlo prima della partenza

Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla situazione: Ryanair non funziona e la questione si protrae almeno da ieri sera, secondo le segnalazioni che si sono diffuse in rete. Basta andare su Downdetector in questo mercoledì 16 febbraio per rendersi conto di come sia il sito (53% delle segnalazioni) che l’app (44% delle segnalazioni) della celebre compagnia non stiano funzionando come dovrebbero. Una minoranza di persone segnala problemi negli acquisti ma la maggior parte degli utenti non è riuscita a effettuare il check-in per i viaggi dei prossimi giorni. Tra chi ha problemi sin dalla home e chi li sperimenta solo entrando nell’area personale, le segnalazioni continuano ad essere costanti e dalla compagnia non sono ancora arrivate delucidazioni in merito.

È da quasi dieci ore che non riesco ad entrare né nell’app di @Ryanair_IT nè sul sito. Ho un volo domani ad ora di pranzo per il quale devo fare il check-in. Sta succedendo anche ad altri? — Dario Neglia (@Dar3ios) February 15, 2022

Ryanair non funziona bene da circa un giorno

.@Ryanair_IT sito e app fuori uso da ieri sera, non ho potuto fare check in online, mi dicono che risolvono ma non ha funzionato tutta la mattina. In aeroporto e dal call center mi dicono che il sito funziona e mi fanno pagare 60€. #ryanair pic.twitter.com/wozb3kE5Q3 — Chiara Billitteri (@billitterich) February 16, 2022

Si possono facilmente trovare tracce di segnalazioni nelle ultime ore, con persone che si lamentano del fatto di non aver potuto fare il check-in gratuitamente online e di averlo dovuto fare a pagamento tramite call center. Chi ha provato a rivolgersi al servizio di chat bot del sito – che poi dovrebbe mettere in contatto con un operatore – si è visto recapitare un messaggio che allude a «qualche problema tecnico con il nostro sito web».

Ho dovuto fare il check-in con un furto di €60,50. Ma non finirà qui. @Ryanair_IT aspettatevi un reclamo #LowCostLowServices — Dario Neglia (@Dar3ios) February 16, 2022

Come segnalato anche da Bufale.net, sembra emergere il fatto che i disservizi riguardino gli utenti connessi a internet tramite rete Vodafone.

io ho iliad sul cellulare e riesco a entrare sul sito di Ryanair. a questo punto penso che il problema sia solo della @VodafoneIT — Joe Cipolla (@JoeCipolla_spb) February 16, 2022