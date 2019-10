Di Maio: «Esiste un solo Russiagate e riguarda Salvini»

Il clima da campagna elettorale porta a continui botta e risposta tra i due protagonisti della vecchia alleanza che ha guidato l’Italia fino alla crisi dello scorso agosto. Dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte al Copasir sui contatti dei servizi segreti italiani per quel che è stato rinominato il Russiagate nostrano, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è tornato all’attacco dell’ex alleato di governo sottolineando come l’unica cosa esistente è quella che coinvolgerebbe la Lega e Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE > Secondo il cda Rai, parlare di Moscopoli influenza le elezioni in Umbria: l’attacco a Report

«Credo che in generale sia giusto continuare con il progetto di Commissione d’inchiesta dei fondi dati alle forze politiche in tutti questi anni e sono sono d’accordo con il presidente Conte che l’unico Russiagate che esista è quello che riguarda la Lega e Matteo Salvini», ha detto Luigi Di Maio a Terni per il colpo di coda della campagna elettorale per le Regionali in Umbria, in programma domenica prossima.

Di Maio e l’unico vero Russiagate

«Giuseppe Conte, ieri al Copasir ha raccontato nei minimi particolari Di come ci sia stata una interlocuzione a livello istituzionale come è normale che sia tra due Paesi alleati ha proseguito Luigi Di Maio da Terni -. Quindi come Movimento 5 Stelle siamo pienamente soddisfatti delle spiegazioni date dal presidente del Consiglio». E il paragone tra la convocazione del presidente del Consiglio al Copasir e il comportamento tenuto dal suo ex alleato di governo non poteva non arrivare.

Conte riferì al posto suo al Senato

« Mi sembra un po’ assurdo che chi non ha mai avuto il coraggio di presentarsi in Parlamento per spiegare il Russiagate ma non ha nemmeno mai avuto il coraggio di venire in commissione antimafia, come Matteo Salvini che è stato convocato come ministro dell’Interno per circa un anno, adesso chieda trasparenza a chi ha sempre garantito la trasparenza». E poi ha ricordato come Giuseppe Conte abbia dovuto fare le veci dell’ex ministro dell’Interno al Senato, quando dovette riferire sul presunto caso Moscopoli al Senato.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO SEBASTIANI)