«Qualcuno ha provato a rovinarti la giornata, ma non c’è riuscito». Una storia a lieto fine quella successa a Milano dove un bambino ha denunciato il furto della sua bici ricevuta per il compleanno. La Polizia della città ha deciso di fare una colletta per regalargliene una nuova, insieme ad un biglietto che ha commosso l’intera famiglia.

Rubano la bici ad un bambino, la polizia locale fa una colletta per regalargliene una nuova

Il giorno del suo sesto compleanno, il bambino di Milano ha ricevuto una terribile sorpresa: la sua bicicletta nuova di zecca ricevuta come regalo gli era stata rubata fuori da scuola. La mamma si è allora rivolta al Comando di zona 6 per sporgere la denuncia: una storia che ha commosso il vigile intervenuto, che ha allora deciso di cercare di riparare al danno. Dopo aver raccontato l’accaduto ai colleghi, ha avviato una colletta per potergliene comprare una nuova.

Il piccolo così è riuscito ad avere comunque una bici per il suo sesto compleanno, e ha ricevuto dal comando anche un cappellino della Polizia Locale, accompagnato da un biglietto che sicuramente conserverà per molto tempo. «Ciao piccolo grande uomo, qualcuno giovedì pomeriggio ha provato a rovinarti la giornata, ma non c’è riuscito» hanno scritto le forze dell’ordine facendogli gli auguri. «Ti chiediamo scusa noi perché ti ha rubato, oltre alla bicicletta, il tuo bel sorriso nel giorno del tuo compleanno. Scusa per quella cattiveria che non sei riuscito a capire, e scusa perché ha provato a insegnarti che il mondo è dei furbi. Ma non è così – continua il biglietto- Il mondo è dei giusti e degli onesti come te. Ora hai un bolide nuovo, un bolide della polizia locale. Buon compleanno dai tuoi amici vigili».

