Correva l’anno 2012 quando iniziò un piccolo dissing tra Roy Paci e Guè Pequeno. Il cantante e trombettista aveva condiviso su Facebook il link di una intervista rilasciata dal rapper in cui gli dava dello sfigato. «Il frustrato e pseudo-rapper Guè Pequeno dei Club Dogo, torna ad insultare il sottoscritto – scriveva Paci nel 2012 – Del resto, i contenuti esposti nell’intervista la dicono lunga sul personaggio. Come si dice dalle mi parti ‘ti manciu a Milano e ti cacu a Catania’». Parole a cui Guè Pequeno aveva risposto via twitter, peccato che Roy Paci se ne sia accorto solo ora.

Roy Paci risponde a Guè Pequeno con 8 anni di ritardo: «Leggo solo ora questo tweet degno dell’ominicchio che sei»

«Essere insultati da Roy Paci, una delle puttane della musica italiana, parla di testi impegnati, Toda Joja Toda Bellezza ma vaaffanculo va» twittava Guè Pequeno, taggando l’avversario nella polemica. La notifica quindi sarà arrivata al musicista siciliano, che evidentemente non prestava molta attenzione al social dell’uccellino blu. Gli anni passano, e twitter acquista sempre più risalto, e Roy paci di colpo si accorge della risposta ricevuta. E, a 8 anni di distanza, decide di rispondere. «Leggo solo adesso questo tweet degno dell’ominicchio che sei» scrive. Per la serie, meglio tardi che mai. Ma in questi 8 anni il rancore non si è assopito, e Roy paci si scatena in una lunga serie di tweet in cui attacca il rapper che dà «sfoggio della tua tracotante mascolinità sui social ma nella vita reale non hai le palle per affrontarmi faccia a faccia». Pare infatti che il trombettista avesse chiesto spiegazioni in merito ad un mancato pagamento del “fratello” Primo Brown ad un concerto a Milano dove «tu e tutta l’allegra brigata farlocca dei tuoi soci non avete mai pagato». «Il vostro atteggiamento mafioso può far ridere solo ai 4 cretini che ti leccano il culo solo per convenienza» incalza ancora il siciliano, pubblicando una lunga serie di parole colorite contro il rapper.

Leggo solo adesso questo tweet degno dell'ominicchio che sei. Dai sfoggio della tua tracotante mascolinità sui social ma nella vita reale non hai le palle per affrontarmi faccia a faccia. Sai benissimo che non ti ho insultato ma ho chiesto spiegazioni circa il trattamento che — Roy Paci (@RoyPaci) January 29, 2020

Il tempismo non sembra essere il suo forte, come gli fanno notare alcuni utenti. «Minchia zio abbiamo dovuto aspettare 8 anni la tua risposta ma ne è valsa la pena», «Roy, riflessi veloci! Stai rispondendo a un tweet del 2012! Caxxo che memoria». Ma candidamente, Roy Paci risponde: «Compà, mai visto prima d’ora perchè mai cagato prima d’ora». La domanda è: Guè Pequeno risponderà, riaccendendo in pieno la polemica, o aspetterà il 2028?

(Credits immagine di copertina: Twitter Roy Paci@RoyPaci, Guè Pequeno@THEREALGUE)