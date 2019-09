L’esito di Rousseau: Sì all’accordo con il Pd per il governo Conte-2

Boom di affluenze sulla piattaforma di Rousseau: in 79mila hanno votato sulla piattaforma per dare il via libera al Movimento 5 Stelle alla formazione di un nuovo governo in alleanza con il Partito Democratico. Dopo una lunghissima attesa, con la conferenza stampa di Luigi Di Maio per annunciare l’esito della consultazione online prevista per le 18.10 e iniziata quasi con un’ora di ritardo, il responso di Rousseau è arrivato: a trionfare sono i favorevoli al nuovo governo di maggioranza con il Pd con la guida di Giuseppe Conte.

L’esito di Rousseau: vince il Sì

Durante la mattina del voto erano emerse alcune polemiche: sembrava che fosse impossibile votare “no” al quesito presentato agli iscritti alla piattaforma. Una polemica che però si è sgonfiata velocemente, dato che è stato dimostrato che invece era possibile. Dopo una giornata di voti, iniziata alle 9 e conclusasi alle 18, ad annunciare il risultato è stato Davide Casaleggio insieme al leader politico del Movimento Luigi Di Maio: proprio lui aveva dichiarato più volte che l’attuazione del nuovo governo o meno dipendeva proprio dal volere popolare espresso sulla piattaforma.

Le percentuali di Sì e No

«Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico e presieduto da Giuseppe Conte?» era la domanda. A vincere con il 79,3% delle preferenze è stato il Sì, contro il No, che ha raccolto il 20,7%% dei voti.

Il pomeriggio di attesa nel Partito Democratico

Mentre si attendeva l’esito del voto degli iscritti al Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, le trattative sono andate avanti. Il Pd, nel pomeriggio, ha incontrato anche Liberi e Uguali per sancire appoggi e alleanze al nuovo esecutivo. Al termine degli incontri, molti rappresentanti hanno confermato che il tutto sia andato come previsto e che la situazione sia in linea con le aspettative della vigilia.

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)