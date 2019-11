Partecipare o non partecipare alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria? nel dubbio, il Movimento 5 Stelle ha scelto di far decidere gli iscritti alla piattaforma Rousseau.

Rousseau deciderà se il M5S parteciperà o meno alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria

Sul blog delle Stelle il Movimento guidato da Luigi Di Maio ha annunciato una votazione lampo per giovedì 20 novembre. Il tema sarà decidere se partecipare o meno alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. «Partecipare alle elezioni richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo – si legge nel post pentastellato – Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno. Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere utilmente presenti su diversi fronti. Qualsiasi cosa sceglieremo, la affronteremo come sempre con tutta la dedizione di cui siamo capaci».

Il Movimento non si tira però indietro davanti al « dovere e il diritto di immaginare un’Italia radicalmente diversa». «Non è una sfida facile» continua, incalzando che ora «ci troviamo di fronte alla sfida più difficile che abbiamo mai affrontato». E per affrontare una sfida così, è fondamentale essere tutti d’accordo. Almeno su Rousseau.

(Credits immagine di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)