La cantante ha commentato: «Povero cielo come lo stanno combinando»

Quella delle scie chimiche è una battaglia che Romina Power combatte da anni, nel tentativo di convincere tutti che si tratti di un vero e proprio complotto per avvelenare il nostro pianeta attraverso il rilascio – da parte degli aerei – di sostanze nocive per l’uomo. Ora, dopo anni dalla sua prima intervista rilasciata a Massimo Giletti nella quale parlava di questo enorme problema su cui tutti noi dovremmo aprire gli occhi, la cantante è tonata a scriverne attraverso i propri profili social, con un post malinconico su Instagram.

«Povero cielo come lo stanno combinando. Poveri noi quando ne sentiremo gli effetti», ha scritto in un post su Instagram che ha raccolto la bellezza di oltre 1500 like. Nessun commento risulta sulla sua bacheca, ma solo apprezzamenti e ‘cuoricini’ alla sua foto che raffigura un panorama, con un cielo limpido ma squarciato da due strisce che formano una X.

Romina Power rilancia il complotto delle scie chimiche

I post pubblicati da Romina Power sono due. Il secondo, pubblicato solo qualche ora prima, mostra un cielo statunitense che, anche in questo caso, sarebbe stato violato da queste scie chimiche. E il commento a questa immagine è catastrofico: «Povera California. Poveri Stati Uniti. Povero Mondo».

Visualizza questo post su Instagram Poor California, poor USA, poor world! 😥 #chemtrails Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Apr 28, 2019 at 9:39 PDT

La prima volta in cui Romina Power aveva parlato apertamente della sua posizione sulla vicenda delle scie chimiche, era stato il 1° novembre del 2015 quando, ospite di Massimo Giletti, aveva detto che si trattava di un enorme problema per tutto il mondo, alle prese con un avvelenamento volontario.

Cos’è la teoria delle scie chimiche

Secondo la teoria delle scie chimiche, alcuni aerei rilascerebbero volontariamente sostanze chimiche per avvelenare l’aria e provocare cambiamenti climatici. A riprova di questa visione complottista, sui social vengono pubblicate diverse foto delle famose Scie bianche rilasciate dagli aerei in volo, che perà, secondo la scienza, sono solamente il frutto della condensazione e solidificazione del vapore acqueo.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Romina Power)