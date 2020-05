Si rompe una condotta idrica: molte zone di Roma senza acqua e strade allagate

Un serio danno a una condotta idrica, una delle più importanti della zona, ha lasciato molti cittadini di Roma senza acqua. È accaduto questa notte in via Urbano II, non distante da via di Boccea, creando diversi problemi anche alla circolazione. Sul posto, infatti, si è aperta un’ampia voragine da cui è uscita una grande quantità di acqua. La strada è stata chiusa al traffico dalle forze dell’ordine e i tecnici stanno lavorando per riparare il danno. Molti abitanti delle zone, tra il Municipio XII e XIII della Capitale, questa mattina si sono svegliati senza poter utilizzare l’acqua dei propri rubinetti.

Nella notte le strade intorno a via Urbano II, in zona Boccea e Cornelia, sono state invase dall’acqua e completamente allagate. Questa mattina, dopo la chiusura delle strade, l’intervento dei tecnici che stanno tentando di arginare il problema. Perché se la questione del traffico può essere risolta facendo defluire il passaggio di automobili nelle vie limitrofe, quello della zona di Roma senza acqua diventa il problema più difficile da risolvere.

Roma senza acqua, esplode una condotta idrica a Boccea

Il problema non è solo domestico. Occorre sottolineare come quella zona di Roma senza acqua rischia di penalizzare anche le attività che hanno appena riaperto i battenti. Pensiamo, per fare un esempio, ai barbieri e parrucchieri del Municipio XII e XIII di Roma che questa mattina non possono portare avanti il proprio lavoro – già difficoltoso per via dei protocolli sanitari da rispettare – vista la carenza di acqua. I tecnici sono a lavoro, ma dopo aver riparato la condotta idrica bisognerò procedere con il rifacimento del manto stradale saltato per colpa della quantità di acqua emersa dal sottosuolo.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Giuseppeina Castagnetta)