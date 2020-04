Coronavirus, Roma è deserta: a Piazza Navona cresce l’erba tra i sampietrini

Con l’emergenza coronavirus che da poco meno di un mese a questa parte sta costringendo le persone a rimanere a casa, a trarre giovamento da questa situazione sembra essere la natura. Complici le città semideserte, abbiamo visto in questo periodo video di animali che vagano indisturbati per le grandi metropoli. E adesso anche i luoghi simbolo dell’Italia regalano cartoline destinate ad entrare nella storia. È il caso di Piazza Navona.

Una delle piazze più suggestive e iconiche di Roma – e di tutta l’Italia per non dire del mondo – da quando è stata emessa l’ordinanza del governo che vieta gli spostamenti da casa se non per comprovate necessità, è inevitabilmente semivuota. Fa un certo effetto osservare in questi giorni uno dei luoghi che siamo abituati a vedere a tutte le ore, 365 giorni all’anno, ricolmo di turisti. Ma proprio l’assenza di persone che calpestano quel suolo vecchio di centinaia di anni ha favorito la crescita dell’erba tra i sampietrini. Sono in molte le persone che hanno fotografato Piazza Navona, improvvisamente diventata verde, postando la foto su Instagram.

«Piazza Navona, Roma. Liberata da milioni di calpestii, l’erba cresce tra i sampietrini. Nello spazio tra un sampietrino e l’altro infatti l’erba cresce rigogliosa. Il motivo è semplice: non c’è nessuno a calpestarla, né turisti né cittadini», ha scritto questo utente a corredo della foto pubblicata sul popolare social network.

E allora, dal momento che dobbiamo stare a casa almeno fino al prossimo 13 aprile per fronteggiare l’emergenza coronavirus, se non ci saranno interventi in questo senso da parte dell’amministrazione comunale, aspettiamoci di vedere Piazza Navona sì vuota, ma sempre più verde.

[CREDIT PHOTO: INSTAGRAM/bibliotecadellupo]