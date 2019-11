Si possono multare delle biciclette a noleggio, approvate con un bando ma che non hanno stalli appositi? a Roma, sì. È quanto è stato segnalato dalla pagina Facebook “Roma fa schifo“, che racconta con ironia dei tanti disagi della Capitale. Tra cui la strana iniziativa dei vigili urbani che hanno multato le bici “Jump” del servizio di bike sharing lanciato a Roma da Uber.

I vigili romani che fanno le multe alle biciclette Uber

Come è stato evidenziato dal post di Roma fa schifo, non sono mai stati costruiti degli stalli appositi per parcheggiare le biciclette di mobile sharing di Uber, che quindi vengono lasciate sui marciapiedi. Tanto che, scrive lo staff della pagina, sembra una mossa «per far dispetto alla sindaca. Così se il servizio fallisce lei fa una figuraccia», considerando anche il fatto che «Raggi e Di Maggio sono ai ferri corti».

Al primo post datato 16 novembre ne è seguito un secondo domenica 17 novembre, dove è stata pubblicata la foto della multa. Evidenziando l’ironia del fatto che il vigile si chiami Grillo, la foto dimostra che le multe alle bici non sono nemmeno previste: il vigile ha infatti aggiunto a penna nel modulo di accertamento della violazione la casella “velocipede” per poterla spuntare.

