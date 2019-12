Il Corriere dello Sport ha titolato in prima pagina con "Black Friday" per parlare dello scontro di venerdì tra Inter e Roma

Dopo aver immediatamente preso posizione sui social network contro il Corriere dello Sport e il suo titolo “Black Friday”, il club della Roma ha annunciato che vieterà l’ingresso ai giornalisti della testata sportiva ai suoi centri sportivi fino a gennaio. Stessa decisione presa anche dal club sportivo del Milan.

I club Roma e Milan vietano l’ingresso ai giornalisti del Corriere dello Sport

LEGGI ANCHE> Lukaku contro il Corriere dello Sport: «Il più stupido titolo mai visto, dovreste lavorare meglio sull’educazione»

Il divieto di accesso ai rispettivi centri sportivi durerà solo fino a gennaio e non oltre perché i club hanno detto di aver compreso che l’articolo che segue al titolo “Black Friday” abbia in realtà un contenuto antirazzista. Un titolo del genere però, anche se compensato, non può restare impunito, secondo Roma e Milan, che hanno diramato una nota in cui annunciano la decisione del divieto di ingresso per i giornalisti della testata sportiva. I due club infatti credono che «tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo». Inoltre, entrambi i club nella nota hanno chiarito che «i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo».

(Credits immagine di copertina: da prima pagina de Il Corriere dello Sport di giovedì 5 dicembre 2019)