Roger Federer ha annunciato tramite i suoi social network che sarà costretto a fermarsi per un po’. Il tennista ha infatti avuto bisogno di operarsi al ginocchio e per questo salterà alcuni tornei, inclusi il prestigioso Roland Garros.

Roger Federer operato al ginocchio, salterà il Roland Garros

«Speravo che il dolore passasse da solo, ma dopo gli esami e una discussione col mio team ho preso questa decisione – ha scritto Federer su Twitter – Non vedo l’ora di tornare a giocare, ci vediamo sull’erba». Dopo la semifinale agli Australian Open contro Djokovic, Federer ha scritto di aver avuto «qualche fastidio» al ginocchio destro. Un dolore che sperava scomparisse, ma dopo aver effettuato gli esami necessari e averne discusso con il team, «ho deciso di sottopormi ad un intervento chirurgico in artroscopia in Svizzera, ieri». L’operazione è riuscita e i medici gli hanno confermato che «era la cosa giusta da fare» e si sono espressi in maniera fiduciosa per un pronto e totale recupero. Purtroppo però, Federer dovrà saltare diversi tornei, che elenca lui stesso: «Dovrò sfortunatamente saltare Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e i French Open», ovvero il Roland Garros. Ma rassicura i fan di non vedere l’ora di tornare a giocare e anzi, dà appuntamento presto «sull’erba».

(Credits immagine di copertina: Twitter Roger Federer@rogerfederer)