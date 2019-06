Stava per essere stradato in Italia, dove avrebbe dovuto scontare 30 anni di carcere

Rocco Morabito evaso dal carcere di Montevideo, dove era dall’arresto nel 2017. Il boss della ‘Ndrangheta avrebbe dovuto scontare 30 anni di carcere definitivi in Italia, dove stava per essere estradato.

Rocco Morabito, il boss della ‘Ndrangheta è evaso dalla prigione in Uruguay

Rocco Morabito era rimasto latitante per 23 anni, ricercato dalla polizia italiana e internazionale per l’organizzazione e gestione di un traffico di cocaina tra Sud America e Milano. Arrestato nel 2017, stava per essere estradato in Italia, dove avrebbe dovuto scontare 30 anni di carcere definitivi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbe potuto evitare l’estradizione grazie ad un cavillo legale.

Rocco Morabito, l’evasione

Morabito, che in Uruguay si era nascosto sotto l’identità dell’imprenditore Francisco Capelletto, sarebbe evaso insieme ad altri tre detenuti mentre era in stato di osservazione nell’infermeria del carcere di Montevideo. Ancora non è ben chiara la dinamica dell’evasione: alcuni media riportano che la fuga sia avvenuta tramite una terrazza, altri attraverso un buco nel muro o nel tetto.