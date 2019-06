La zona è stata interdetta per rischio di una seconda esplosione

Probabile una fuga di gas. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un bambino ricoverato in gravi condizioni

Poche ore fa un’esplosione ha squarciato una palazzina del Comune di Rocca di Papa, nella zona dei Castelli Romani (a pochi chilometri dalla capitale). Un forte boato e poi il crollo della parte antistante che si affaccia su via della Costituente, una delle strade centrali della cittadina. Al momento, anche se i numeri non sono ancora ufficiali, si parla di almeno nove feriti, tra cui tre bambini, di cui uno ricoverato in codice rosso al Bambin Gesù di Roma.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti e li hanno portati, con l’aiuto delle ambulanze del 118, nei diversi ospedali tra Rocca di Papa e gli altri ospedali nella zona dei Castelli Romani. La prima ipotesi, quella più plausibile secondo gli inquirenti, è quella di una fuga di gas che ha provocato la violenta esplosione.

Rocca di Papa, esplode una palazzina

La palazzina esplosa è quella del Comune di Rocca di Papa. Al momento le notizie parlano di nove feriti, tra cui un agente della polizia locale e tre bambini. Proprio uno dei minori sarebbe il ferito più grave e sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni. Il boato intorno alle 11.40 e poi il crollo parziale della facciata e di alcuni muri interni del palazzo. Sul posto sono immediatamente arrivati i Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e della Compagnia di Frascati, oltre che la Polizia e le ambulanze del 118.

Il centro città interdetto in attesa per rischio di una seconda esplosione

I Vigili del fuoco, temendo una seconda esplosione all’interno della palazzina a Rocca di Papa, hanno deciso di interdire la zona ai cittadini. La via davanti al palazzo del Comune è stata chiusa e all’opera ci sono anche gli uomini delle squadre Usar, gli specialisti per la ricerca tra le macerie.

(foto di copertina da profilo Facebook: Meteo e Territorio Rocca di Papa)