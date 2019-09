Gualtieri, il ministro dell’Economia che si emozionava suonando Bella Ciao | VIDEO

Roberto Gualtieri è il nuovo ministro dell’Economia in quota Pd. Si tratta di un politico molto influente nell’Unione Europea, un conoscitore dei principali dossier sull’Italia, in virtù del suo ruolo in seno alla Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento Europeo. Nonostante lo spoiler che il suo collega eurodeputato Luis Garicano ha fatto questa mattina, il suo nome è stato confermato all’interno della lista dei ministri.

Roberto Gualtieri suona Bella Ciao

Roberto Gualtieri, in passato, è stato protagonista anche di un format web – chiamato Alta Fedeltà – a cura del gruppo dei socialisti all’Europarlamento e, in modo particolare, alla delegazione del Partito Democratico al suo interno, in cui si è esibito suonando Bella Ciao.

Le critiche a Roberto Gualtieri che ha suonato Bella Ciao

Ovviamente, il video ha fatto immediatamente il giro dei social network. Anche perché l’ormai prossimo ministro dell’Economia italiano si è commosso suonando uno dei canti partigiani più famosi al mondo. La sua esibizione alla chitarra classica è stata accompagnata anche dall’applauso dei conduttori in studio. Il video risale al novembre del 2018, quando il governo giallo-verde era già in carica da diversi mesi. I commenti, affidati alla rete, non sono dei più lusinghieri, soprattutto nell’universo sovranista.

Roberto Gualtieri, invece, aveva parlato della canzone in maniera lusinghiera: «Bella ciao – ha affermato – è una canzone stupenda, italiana, europea e mondiale».

Roberto Gualtieri – foto tratte dal video di Alta Fedeltà (fonte YouTube)