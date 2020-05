La senatrice della Lega che condivide la foto di un cittadino che prende in giro il velo di Silvia Romano

Tweet non particolarmente gradito in rete. Per usare un eufemismo

Deve essere scattata una qualche competizione all’interno della Lega che vada a premiare il peggior tweet o la peggiore dichiarazione su Silvia Romano. La senatrice del Carroccio Roberta Ferrero, infatti, ha postato su Twitter l’immagine che lei definisce «la protesta di un cittadino» e che invece rappresenta una presa in giro bella e buona, che offende un simbolo religioso e instilla il dubbio del complotto sul sequestro di Silvia Romano.

Roberta Ferrero e il tweet con il cartello che prende in giro Silvia Romano

Per essere così indecenti comincio a pensare che nella #Lega di #Salvini facciano accurate selezioni. Altrimenti non si spiega come siano tutti concentrati in quel partito pic.twitter.com/QUVt65ywXL — Alessia Morani (@AlessiaMorani) May 14, 2020

Nella foto pubblicata da Roberta Ferrero, infatti, si vede un uomo malamente imbacuccato in quello che dovrebbe rappresentare un hijab e che mostra un cartello con su scritto: «Portatemi in Siria, poi torno e dividiamo». Un riferimento al pagamento del riscatto, come se quei soldi fossero andati direttamente all’ostaggio del rapimento. Poi, se voleva esserci un attacco diretto a Silvia Romano in quell’immagine vale appena la pena ricordare che la collocazione geografica e la contestualizzazione risultano essere completamente sballate. Silvia Romano è stata rapita in Kenya ed è stata portata in Somalia a trascorrere la prigionia, mentre nel cartello mostrato nel tweet della senatrice si parla di Siria. Due continenti diversi, ma tanto è uguale.

Non erano mancati i precedenti che, nelle ore del rientro di Silvia Romano, avevano visto protagonisti i politici del Carroccio. Alessandro Pagano, deputato della Lega, aveva definito la 24enne volontaria una ‘neo-terrorista‘, mentre un ex assessore leghista (ora passato a una lista civica) aveva addirittura scritto ‘impiccatela’ sui social network. Mentre Silvia Romano, dalla propria abitazione a Milano continua a mandare messaggi di pace e di distensione, invitando le persone sui social network a non arrabbiarsi per lei e a non innervosirsi con chi la insulta, la politica italiana mostra questi segnali qui.