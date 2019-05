Da vampiro brillante a cavaliere oscuro è un attimo. Secondo un’indiscrezione pubblicata da Variety, sarà Robert Pattinson a vestire i panni di Batman nel prossimo film di Matt Reeves , che uscirà nei cinema il 25 giugno 2021.

Robert Pattinson potrebbe essere il prossimo Batman

L’affare sembra non sia ancora stato chiuso, ma mancherebbe davvero poco per vedere Robert Pattinson vestire i panni del difensore di Gotham City. Se la notizia venisse confermata, il 33enne ex rubacuori Pattinson diventerebbe il secondo attore più giovane su 7 a ricoprire questo ruolo dopo Christian Bale, che girò nel 2005 “Batman Begins” quando aveva 31 anni. Ormai lontano dal mondo del fantasy, l’ex vampiro diventerebbe il settimo volto del cavaliere oscuro. Prima di lui hanno interpretato questo ruolo

Si tratta di un periodo estremamente ricco di lavoro per l’attore diventato famoso per il ruolo di Edward Cullen nella saga Twilight. Oltre ad un altro film evento con Warner Bros, diretto da Christopher Nolan e co-interpretato da John David Washington previsto per il 17 luglio 2020, Sono 4 i film che usciranno prossimamente in cui Pattinson ha ruoli di rilievo: in primis “High Life” di Claire Denis, poi una apparizione anche in “The Lighthouse” di Robert Eggers, presente ora al Festival di Cannes, “The King” per Netflix e “Waiting for the Barbarians”.

(Credits immagine di copertina: Photo by Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM)