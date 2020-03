Nonostante il Coronvirus, le spiagge della Riviera Ligure sono affollate

Prima del decreto si faceva fede al buon senso civico degli italiani. Ma ci sono alcune notizie – che circolano da alcuni giorni – che mostrano come per alcuni cittadini non ci siano consigli che tengano. Si è parlato della coppia ‘fuggita’ da Codogno per andare in vacanza in Trentino, ma anche di altri casi simili. Eccezioni? Non tanto. Le immagini che arrivano dalla Riviera Ligure (risalgono al pomeriggio di sabato 7 marzo) sottolineano l’atteggiamento lassista e irresponsabile di molte persone che, in barba agli appelli per contenere la diffusione del Coronavirus, hanno ben pensato di passare una bella giornata in spiaggia a godersi il bel tempo.

In periodi di emergenza sanitaria occorre che anche i cittadini abbiano il buon senso di non attuare pratiche tipiche del quotidiano. Il tutto per evitare di diffondere un virus. Ma le immagini che sono arrivate dalla Riviera Ligure sono indice di una mentalità del tutto sbagliata.

Qui dalle mie parti (Riviera Ligure) ho la non vaga impressione che non siano scappati dalle zone rosse

ma, visto il bel tempo, siano semplicemente venuti a

Qui dalle mie parti (Riviera Ligure) ho la non vaga impressione che non siano scappati dalle zone rosse ma, visto il bel tempo, siano semplicemente venuti a fare il solito week-end al mare. Non so se sentirmi meglio o peggio. Nelle foto, parcheggio e spiaggia

La Riviera Ligure presa d’assalto nonostante il Coronavirus

Le immagini, come detto, risalgono all’assolata giornata di sabato 7 marzo. Prima dell’ultimo decreto del governo, a dopo le disposizioni e i suggerimenti dati dalla Regione Liguria nei giorni scorsi per evitare la diffusione del Covid-19. Come riporta il sito IVG, non l’affollamento delle spiagge della Riviera Ligure era stato anticipato dal forte traffico registrato sulle autostrade in direzione Liguria. Questa è solo l’ennesima testimonianza di comportamenti del tutto privi di raziocinio in un periodo di emergenza.

