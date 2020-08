Movida violenta a Castellammare, carabiniere cerca di sedare una rissa e rimane ferito gravemente

La scorsa notte un carabiniere fuori servizio si è trovato a passare davanti a due ragazzi che stavano litigando furiosamente in piazza Umberto, vicino alla Cassa Armonica, a Castellammare. Il militare – che passava di lì con la moglie e alcuni familiari – è intervenuto per sedare la rissa che stava degenerando. A causare lo scontro è stato un incidente in scooter tra i due. Mentre stava tentando di porre fine allo scontro l’appuntato è stato aggredito improvvisamente da alcuni giovani coinvolti nella rissa.

Investito con lo scooter e colpito con oggetti

Il carabiniere è stato prima investito con lo scooter e poi aggredito con calci, pugni, un casco e una sedia. Le persone che lo hanno piacchiato sono state fatte fuggire da uno sei familiari di lui e hanno fatto perdere le tracce. Il 37enne è rimasto privo di sensi per terra dopo un forte colpo alla testa che gli ha causato serie emorragie. Ad intervenire per dare una mano sono stati i tanti testimoni presenti mentre gli aggressori scappavano. Nel macello che si è creato – anche a livello di circolazione – l’ambulanza ci ha messo 23 minuti per raggiungerlo e portarlo d’urgenza all’ospedale San Leonardo. L’uomo è stato dichiarato guaribile in 25 giorni.

Individuati quattro individui coinvolti nella rissa Castellammare

Gli agenti del commissariato di polizia sono a lavoro per identificare le persone coinvolte nella rissa che hanno brutalmente picchiato il carabiniere. I rilievi del caso – ancora in corso da parte dei carabinieri – prevedono di identificare gli autori dell’aggressione tramite la visione di una serie di filmati delle telecamere di videosorveglianza. Castellammare, intanto, torna nella morsa della paura della movida violenta del luogo.

