La meravigliosa risposta della Pecora elettrica: «Anche se so’ pecora sappiate/che co’ ‘ste cose nun me spaventate»

Una poesia di Marazico, il progetto di ‘Osteria poetica’ che è partito da lontano e che è sbarcato sui social network (a base di «Specialità romane. Schiaffoni, sorrisi amari e lacrime dolci. Vino della casa, senza pretese ma sincero. Tutto gratis») è la risposta che la libreria La Pecora Elettrica ha voluto dare alle persone che, per la seconda volta in otto mesi, hanno voluto dare fuoco al locale nel cuore di Centocelle.

I proprietari della libreria, senza fare troppo scalpore e lasciando che la rete parlasse per loro (con i tanti messaggi di solidarietà, alternati anche a qualche altro post decisamente inquietante sui social network russi), hanno voluto affiggere davanti al locale nuovamente eroso dalle fiamme questa poesia in versi romaneschi:

Se ‘n’artra vorta ho ripijato foco nun è pe’ ‘n incidente, né pe’ ‘n gioco. È che ce sta ‘na mano criminale che me detesta e me vo’ fa’ der male.

Qui dove vivo io, a Centocelle,

ce stanno cose brutte e cose belle.

Le cose brutte fanno assai rumore,

l’impunità le fa’ senti’ potenti.

Le cose belle vivono d’amore,

so’ miti, silenziose e so’ pazienti. Ce vora’ tempo. Forse qualche mese.

E nun escludo pure altre sorprese. Ma anche se so’ pecora, sappiate,

che co’ ‘ste cose nun me spaventate.

Me riempirò de libri e de cultura:

è quello che a voialtri fa paura. Marazico – ©

La scelta dei proprietari della Pecora Elettrica

Marazico è solito commentare i fatti del giorno con i suoi versi. I titolari della Pecora Elettrica hanno notato la poesia scritta sui social network qualche ora fa, l’hanno stampata e l’hanno sistemata sulle pareti esterne del locale. Un piccolo gesto per promettere ai clienti di sempre e non solo che la libreria non ha nessuna intenzione di arrendersi. Ma che ha voglia di andare avanti: «Me riempirò de libri e de cultura: è quello che a voialtri fa paura».