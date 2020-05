Luigi Di Maio: «A me non risultano riscatti pagati per Silvia Romano» | VIDEO

La dichiarazione di Luigi Di Maio a Fuori dal Coro – ma anche quella di Roberto Speranza a Di Martedì – non deve sorprendere. Il Ministro degli Esteri, in collegamento con Mario Giordano, ha detto di non avere notizia del pagamento di un riscatto per la liberazione di Silvia Romano. Stesso concetto espresso, qualche ora prima, dal capo della Salute a Giovanni Floris. Ma la vicenda del riscatto Silvia Romano non deve sorprendere: da sempre, infatti, il pagamento non avviene per canali istituzionali, ma è compito dei servizi di intelligence che utilizzano propri fondi.

«A me non risultano riscatti per la liberazione. Non mi risultano, altrimenti dovrei dirlo – ha detto Luigi Di Maio a Mario Giordano -. Perché la parola di un terrorista che viene intervistato vale più di quella dello Stato italiano?». L’ultimo riferimento è al portavoce di al-Shabaab che nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato del riscatto Silvia Romano e dei soldi che saranno utilizzati per finanziare la jihad.

Riscatto Silvia Romano, la versione di Luigi Di Maio

Una dichiarazione in linea con quanto dichiarato da Roberto Speranza, qualche ora prima, a Di Martedì: «Nessuna notizia di pagamenti. So solo che una ragazza che è stata nelle mani di terroristi per oltre un anno ha potuto riabbracciare la famiglia». Queste due versione non possono essere smentite e sembrano essere veritiere e possono – nonostante quelle che sembrano essere incongruenze – coincidere con la notizia di un reale pagamento di un riscatto per liberare la giovane cooperante italiana. La trattativa, infatti, è stata portata avanti – e nel silenzio generale – dai servizi segreti che hanno un proprio fondo per pagare i riscatti. Per questo motivo i ministri possono non esser stati informati della presunta, ma probabile, cifra pattuita.

