Spadafora annuncia che i presidenti di Serie A potrebbero chiedere la sospensione definitiva del campionato

Il ministro dello sport sostiene che non ci siano molti spiragli per portare a termine la stagione

Il ministro dello Sport ha parlato questa mattina a Omnibus, su La 7, ancor prima delle indiscrezioni che arrivavano su Paulo Dybala ancora positivo al tampone sul Coronavirus dopo 37 giorni. Ma in quelle sue dichiarazioni già è emersa una linea che, come annunciato dallo stesso Spadafora, potrebbe portare a un’interruzione definitiva del campionato di calcio (come accadrà anche in Francia e accaduto già in Olanda). La ripresa serie A è, dunque, sempre più lontana, con buona pace dei club che volevano portare a termine la stagione e dei tifosi.

Dalle ultime indiscrezioni, palesi o sottotraccia, oltre alla Lazio c’erano anche Roma e molte altre società che spingevano per una ripresa serie A, a porte chiuse, per portare a termine quanto cominciato alla fine del mese di agosto dello scorso anno. Ora, però, Vincenzo Spadafora ha rilanciato l’ipotesi di un accordo per l’interruzione definitiva del campionato e l’arrivederci alla prossima stagione.

Ripresa serie A, le parole di Spadafora

«La ripresa del campionato è una possibilità sempre più stretta. I calciatori dovranno riprendere giustamente gli allenamenti, ma se fossi nei presidenti dei club penserei a riprendere in sicurezza il prossimo campionato», ha detto Vincenzo Spadafora a Omnibus. Quella che sembra essere una posizione che continua a presentare avversità da parte delle società diventa, però, una sorta di ammissione di confronto maturata nelle ultime ore con la successiva dichiarazione del ministro dello sport.

La posizione dei presidenti

«Inizio a percepire che potrebbe esserci anche una sorpresa nei prossimi giorni: ovvero che i presidenti ci chiedano di fermarci e pensare a prepararci per il prossimo campionato», ha rivelato Vincenzo Spadafora. Ora la palla passa alla Lega di A e alla Figc che, secondo il ministero dello Sport, finora non ha prodotto protocolli ritenuti sufficienti per la ripresa serie A.

