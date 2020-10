Il Pd ha chiesto a Conte il rimpasto di governo?

La maggioranza è spaccata e anche i partiti che la compongono presentano diverse fratture al loro interno. Se delle contraddizioni del Movimento 5 Stelle si è parlato spesso e volentieri, oggi emergono divergenze anche all’interno del Partito Democratico. A sollevare il polverone è stata la dichiarazione del capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, che ha preso la parola in aula dopo l’informativa di Giuseppe Conte. Il parlamentare ha parlato di verifica dei ministri sulla gestione di questa emergenza, aprendo l’ipotesi a un rimpasto di governo.

LEGGI ANCHE > Attenzione: Salvini ha cambiato di nuovo idea sul lockdown

«Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa. E lei ha anche l’onore e l’onere, soprattuto, di coinvolgere l’opposizione – ha detto Andrea Marcucci in Aula rivolgendosi al Presidente del Consiglio -. Va trovato un luogo dove le opposizioni si possano confrontare con il governo e la maggioranza. Trovi lei il luogo dove confrontarsi costantemente con il Parlamento. Il Parlamento rappresenta il Paese, il Parlamento va ascoltato».

Rimpasto di governo, le parole del capogruppo PD al Senato

La domanda, dunque, è una richiesta di verifica dei ministri e – quindi – di un rimpasto di governo per andare avanti con l’attuale maggioranza. Marcucci non ha fatto nomi e cognomi, ma probabilmente il riferimento è ad alcuni dicasteri guidati dal Movimento 5 Stelle (probabilmente l’Istruzione). Parole che hanno aperto una nuova frattura nella maggioranza, ma anche all’interno dello stesso Partito Democratico.

Le divisioni nei dem

Ma non tutti sono d’accordo con Marcucci. Questa la posizione del vice-capogruppo del Pd al Senato, Franco Mirabelli: «Parlare di rimpasto è cosa fuori dal mondo. In una fase tanto grave per il Paese, in cui ogni sforzo va dedicato a sconfiggere il virus e la crisi, parlare di rimpasti appare una cosa fuori dal mondo. Gli italiani hanno bisogno di avere la certezza che il governo e la maggioranza si stanno occupando di tutelare la loro salute e l’economia. Il pd si e’ assunto questa responsabilità, chi pensa ad altro sbaglia».

(foto di copertina: da canale satellitare Youtube del Senato della Repubblica)