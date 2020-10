In Gran Bretagna ci sono più ricoveri adesso che durante il lockdown

In Gran Bretagna sono ricoverati negli ospedali – attualmente – più pazienti per Covid-19 di quelli che erano ricoverati a marzo. La sfida p grande e il momento è allarmante, come sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità tramite la voce del suo direttore, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Gli effetti della pandemia di Covid-19 saranno duraturi e di ampia portata», ha affermato, «abbiamo ancora davanti a noi l’enorme sfida di mettere questo virus sotto controllo, ma ancora più grande sarà la sfida di che cosa fare quando la pandemia finirà».

LEGGI ANCHE >>> La Lombardia valuta un mini-lockdown a Milano

Paura per per i ricoveri Gran Bretagna

Gli ospedali in Inghilterra hanno ufficialmente più ricoveri ora rispetto a marzo. A comunicare questo dato è stato un alto funzionario del National Health Service, spiegando che il numero di pazienti affetti da coronavirus che necessitano di cure ospedaliere sta aumentando rapidamente nel nord dell’Inghilterra e che presto si potrebbe superare il tasso osservato nel momento peggiore della prima ondata. Il professor Stephen Powis, direttore del Nhs, ha confermato che «abbiamo più pazienti in ospedale con Covid oggi rispetto a quando il governo ha annunciato le restrizioni il 23 marzo». Intanto si procede per aggiungere nuove nità da campo temporanee ai tre ospedali (Nightingale) di Manchester, Sunderland e Harrogate.

Per sconfiggere il Covid servono «unità e solidarietà»

«Le chiavi per sconfiggere il Covid-19 sono unità e solidarietà», ha sottolineato Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando degli effetti del Covid con i quali dovremo fare i conti ora e quando la pandemia sarò dichiarata finita. Non ha mancato di sottolineare come per tutti i paesi del mondo, vista la situazione e «come ha mostrato la pandemia più che mai, investire nella salute non solo è la cosa giusta da fare, ma è quella più intelligente». Intanto in Italia Giuseppe Conte ha chiarito che in Italia un lockdown generalizzato non dovrebbe più esserci poiché si è lavorato per evitarlo.