Regali di seconda mano: alternativa natalizia

Si avvicina il Natale e già pensiamo a cosa regalare alle persone più care o alle persone con cui condividiamo gran parte del nostro tempo, vedi amici o anche colleghi di lavoro. Non sempre però la scelta del regalo si rivela una cosa facile, vuoi per mancanza di fantasia, per mancanza di tempo o anche perché non si conoscono i gusti di chi dovrà ricevere il nostro presente. C’è poi un altro fattore, quello del riciclo del regalo: pensate a quante volte abbiamo in casa un regalo ricevuto e che non è di nostro gradimento o, quante volte succede, ricevuto da persone che non ci sono particolarmente simpatiche.

Una soluzione da tenere sempre in considerazione

Sempre più persone quindi adottato questa modalità, trasformando un regalo ricevuto in qualcosa da presentare nuovamente come se fosse un pensiero ricercato. Intendiamoci, l’aspetto finanziario gioca un ruolo importante: sempre più persone e famiglie vivono un momento di forte difficoltà economica ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare a quella che è la bella traditone del regalo natalizio. Insomma, diverse sono le motivazioni che fanno sì come il regalo di seconda mano sia sempre e comunque una soluzione da tenere in considerazione.

L’abbigliamento come regalo sempre utile

Uno dei regali che va per la maggiore è senza dubbio quello che riguarda l’abbigliamento: una bella t-shirt, un cappello, un maglione sono regali apprezzati e soprattutto molto utili anche nel caso siano di seconda mano. Si pensi a tutto quel materiale appena scartato e che per motivi di taglia o di gusto non viene utilizzato, basterà lavarlo nel migliore dei modi con un detersivo di qualità, stirarlo, impacchettarlo et voilà sarà pronto per una persona che possa apprezzare maggiormente rispetto a noi. La lista potrebbe essere molto più lunga, qualsiasi cosa si riceve può essere utilizzata di seconda mano per presentare un dono nel momento così bello e importante come il Natale.

Il pensiero rivolto al regalo per i bambini

Se volessimo stringere il cerchio si potrebbe fare riferimento ai bambini. Qui davvero si potrebbe aprire un capitolo a parte in quanto spesso riceviamo regali per i più piccoli che però sono già superati, oggetti, giochi e ancora abbigliamento che però non sono più adatti. Ecco che scatta allora l’alternativa di cui parliamo, quel regalo di seconda mano che invece risulterà utile a chi ha bambini più piccoli, che necessitano di particolari giochi o anche vestiti. Perché allora gettare o sprecare ciò che si può utilizzare?

Nonostante le difficoltà non si vuole rinunciare a un regalo di Natale

In fondo le difficoltà economiche come abbiamo detto ci sono e pesano molto, viviamo un tempo in cui le spese di tutti i giorni vanno calibrate, centellinate per evitare sprechi ed esborsi inutili di denaro. Il Natale però è festa, è gioia, è voglia di stare con le persone a cui vogliamo bene e il regalo è il gesto d’affetto che ti aspetti ma anche allo stesso tempo che vogliamo rivolgere agli altri. Non bisogna allarmarsi né vergognarsi di fare un regalo di seconda mano: basterà avere le giuste idee, pensare bene a cosa regalare alla persona destinataria del vostro dono.