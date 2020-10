La richiesta archiviazione Salvini era nell’ordine delle cose, dal momento che la procura di Catania si è sempre espressa contro questo processo per sequestro di persona nei confronti dell’ex ministro per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera e il divieto di sbarco per 131 migranti salvati dalla stessa imbarcazione militare. Oggi, il pm Andrea Bonomo ha dato seguito a quanto la procura aveva deciso già mesi fa, quando aveva indagato per la prima volta sui fatti della nave Gregoretti.

Richiesta archiviazione Salvini, una tappa obbligata

Il non luogo a procedere era la prima tappa attesa dell’udienza preliminare del processo di Matteo Salvini, un momento obbligato che era già ampiamente prevedibile, visto che questo dibattimento – di fatto – si svolge senza accusa. La richiesta era stata avanzata, ovviamente, anche dall’avvocato difensore di Salvini, la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, che ha presentato l’istanza di non luogo a procedere e ha anche invitato il giudice a considerare se quanto contestato al suo assistito sia comunque nell’ordine delle attività portate avanti dall’attuale ministro dell’Interno Luciana Lamorgese relativamente all’arrivo di migranti in Italia.

Tuttavia, la palla deve passare comunque dalle mani del giudice Nunzio Sarpietro che dovrà decidere se istruire di persona il processo, acquisendo altre testimonianze e prendendo in considerazione anche altri casi simili: non soltanto il caso della nave Open Arms (per cui è stata data l’autorizzazione a procedere dal Senato), ma anche il caso della Ocean Vikings che è stato, però, gestito dal successore di Matteo Salvini sulla poltrona del ministero dell’Interno, ovvero Luciana Lamorgese.

Al termine della giornata, tuttavia, sarà solo il giudice che potrà decidere sul rinvio a giudizio o sul fatto di accogliere la richiesta della procura. Un passato che dovrà avvenire nelle prossime ore e che determinerà, non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista politico, le prossime azioni del leader della Lega a Catania.