Il fatto che i leader del centrodestra siano tutti radunati a Catania in concomitanza con il processo a Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti è stato un segnale che la coalizione ha voluto mandare ai propri elettori, mostrandosi compatta anche nelle (apparenti) difficoltà di chi è designato – in base ai sondaggi – a guidare proprio quella coalizione. Dunque, il momento è stato utilizzato dagli esponenti del centrodestra per lanciare i messaggi alla propria base e Giorgia Meloni su processo a Salvini ha realizzato una diretta Facebook in cui ha utilizzato delle parole durissime relative agli equilibri di potere all’interno delle istituzioni del popolo italiano.

Giorgia Meloni su processo a Salvini: «O vince la sinistra, o vince la sinistra»

La leader di Fratelli d’Italia ha riepilogato il motivo per cui Fratelli d’Italia – con tanto di striscione in difesa dei confini del nostro Paese e un gruppo di persone non propriamente distanziate – si trova a Catania, sostenendo come il processo di Salvini sia un pericoloso precedente. Secondo Giorgia Meloni potrebbe agevolmente passare il messaggio che, laddove ci siano decisioni che sono in contrasto con il sentimento mainstream dei gruppi di potere, «o vince la sinistra o vince la sinistra».

Il fatto che il leader della Lega sia a processo per la decisione che è stata presa nel mese di luglio 2019 – di bloccare lo sbarco di 131 migranti a bordo della nave Gregoretti – viene interpretato da Giorgia Meloni come volontà del popolo e degli elettori che, con il voto, hanno di fatto sottoscritto il programma elettorale di Salvini: «Quello che sta succedendo oggi è banalmente mostruoso per quanto riguarda lo stato di diritto, mostruoso per la democrazia, mostruoso per la sovranità popolare e noi vogliamo avere il diritto di dirlo. Il fatto che ci siano partiti della maggioranza in piazza affinché Salvini finisca in galera la dice lunga. Vogliono far sparire i propri avversari che hanno idee più forti delle loro. È scandaloso: anche la Lamorgese, prima delle elezioni in Umbria, ha trattenuto migranti sulle navi, ma lì gli avvisi di garanzia non sono partiti».

Giorgia Meloni su processo a Salvini se la prende soprattutto con il Movimento 5 Stelle

Ma Giorgia Meloni se la prende principalmente con il Movimento 5 Stelle – che non a caso è il partito che viaggia, secondo i sondaggi, sulle stesse percentuali di Fratelli d’Italia – affermando come sia scandaloso che il partito prima abbia votato per il non luogo a procedere nei confronti di Salvini (il riferimento è al caso della nave Diciotti) e poi ha votato contro Salvini in un caso analogo (quello della Gregoretti, ma anche successivamente quello della Open Arms).