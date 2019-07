Addio all’attore australiano Richard Carter. Recitò in ‘Mad Max’ e ne ‘Il grande Gatsby’

Si è spento nella sua casa nel New South Wales (in Australia) dopo una breve malattia, l’attore australiano Richard Carter. Aveva 65 anni e aveva partecipato a diverse pellicole di successo. Tra le sue apparizioni più importanti ci sono «Il grande Gatsby» (film del 2013 nel quale recitò al fianco di Leonardo Di Caprio) e Mad Max. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.

Nel passato di Richard Carter c’è stata tanta gavetta, partecipando come attore non protagonista in diversi film non di primissimo piano: esordì al cinema con la pellicola ‘Rebel Matt, soldato ribelle’ di Michael Jenkins nel 1985. Dopodiché ha recitato in altre opere cinematografiche come ‘Belinda’, ‘Cronaca nera’, ‘Robin Hood Junior’, ‘Fuga da Absolom’, ‘Le nozze di Muriel’, ‘Un computer a 4 zampe’, ‘Babe va in città’, ‘Bootmen’ e ‘La generazione rubata’.

Addio a Richard Carter

Una lunga serie di pellicole che, però, non l’hanno mai portato alla fama internazionale. Almeno fino al 2013 quando viene scelto per lavorare al fianco di Leonardo Di Caprio. Il film è Il grande Gatsby, un riadattamento cinematografico basato sul romanzo scritto da Francis Scott Fitzgerald nel 1925. In quella pellicola interpretò il fedele maggiordomo del ricco uomo d’affari statunitense.

Lavorò con LeonardoDi Caprio e Tom Hardy

Richard Carter proseguì la sua scalata verso la notorietà in un altro successo di Hollywood, quando lavorò al fianco di Tom Hardy in ‘Mad Max: Fury Road’ nel 2015. Poi la malattia lo ha allontanato dalle scene, fino a sabato scorso quando si è spento nella sua casa di New South Wales (in Australia) dopo una breve malattia.

(foto di copertina: frame dal film “Il grande Gatsby”)