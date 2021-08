Riattivato il profilo Instagram di Dusan Vlahovic

È stato riattivato il profilo Instagram dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic che ha ‘festeggiato’ la possibilità di tornare a postare sul noto social network pubblicando una ‘stories’ con una foto che lo ritrae sabato scorso nel gesto di fare un cuore con le mani verso la tribuna, compiuto dopo la rete del momentaneo 2-0 sul Torino, in una sfida valida per il campionato di serie A.

Il profilo Instagram di Vlahovic era risultato inaccessibile poco meno di una settimana fa, con qualcuno che aveva anche ipotizzato che fosse stato vittima di un possibile attacco hacker. Circostanza smentita dal club gigliato, proprietario del cartellino della punta serba, che dunque da quest’oggi tornerà ad essere attiva su Instagram.

«Non ho mai chiesto di andare via, nonostante le importanti offerte sia per me e per la società. Sono contento di essere rimasto, quest’anno faremo grandi cose, abbiamo un grandissimo allenatore». Lo ha detto Dusan Vlahovic dopo la vittoria sul Torino e il primo gol in questo campionato. «Mi ha emozionato sentire la gente cantare il mio nome – ha detto l’attaccante viola – ma quel che più conta è aver conquistato i tre punti e aver fatto tutto quello che il tecnico ci ha chiesto, dobbiamo continuare su questa strada. Il gol? Tutto viene dall’istinto – ha aggiunto Vlahovic – Lo voglio rivedere per bene perché non so cosa abbia fatto. La cosa più importante è aver vinto e aver fatto tutto quello che il mister ci ha chiesto. Dobbiamo continuare così.

Italiano? E’ un allenatore fortissimo se in un mese e mezzo ha visto in campo tutto quello che ci ha insegnato in allenamento. Ci saranno alti e bassi in stagione ma noi dobbiamo continuare a lavorare con determinazione, concentrazione ed umiltà», ha concluso Vlahovic.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]