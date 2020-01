Un uomo cinquantenne aveva deciso di uccidersi buttandosi sotto un treno. Prima di farlo però, ha voluto scrivere un messaggio di addio alla sua compagna, con la quale era in crisi da diverso tempo. Ma nell’agitazione del momento, l’uomo ha sbagliato a digitare il numero. Caso vuole, o destino forse, che a ricevere il messaggio sia stato un agente delle forze dell’ordine, che così è riuscito a salvargli la vita.

Rho, sbaglia a scrivere un messaggio d’addio prima di suicidarsi e viene salvato da un agente

Solitamente inviare un messaggio al destinatario sbagliato può portare a scenari non proprio positivi, ma non è quanto accaduto a Rho, dove un uomo pronto a suicidarsi ha chattato con quella che credeva essere la sua compagna prima di tentare l’estremo gesto. dall’altra parte del telefono c’era invece un agente, che fin dal primo messaggio ha compreso le intenzioni dell’uomo e la gravità della situazione. Per questo ha continuato a chattare con lui, fingendo di essere la donna destinataria del messaggio di addio. Un modo per prendere tempo e allertare il comando di Rho che, tracciando il segnale della chat, sono riusciti ad individuare l’uomo e salvarlo. L’uomo era esattamente dove aveva detto conversando con quella che credeva essere la sua compagna, ovvero sulla banchina della stazione, in attesa del treno sotto cui gettarsi e farla finita. Con discrezione, gli agenti si sono avvicinati, spiegando quanto accaduto. L’uomo è stato quindi al comando e poi all’ospedale di Rho.

