Il resoconto dei giornalisti di Sky News vittime di un’imboscata in Ucraina

La guerra viene raccontata dai giornalisti e questi giornalisti entrano, a tutti gli effetti, a farne parte. I meccanismi di guerra e il costante cambiamento dei campi di battaglia e, conseguentemente, dei piani entra a far parte della routine di tutti i reporter e gli operatori che – in aree di conflitto – vogliono riportare quello che accade. Il team di Sky News ha scelto di fornire un resoconto —- di quello che si sono trovati a fronteggiare nell’ultima settimana di copertura del conflitto in Ucraina. Anche solamente muoversi per raggiungere un luogo – nel caso specifico della troupe, Kyiv- è difficilissimo, tra posti di blocco in cui il passaggio va contrattato e deviazioni dettate dalle strade chiuse. Cosa vuol dire fare il reporter in luoghi di conflitto oggi lo chiarisce il resoconto guerra giornalisti di Sky News.

Il resoconto guerra giornalisti Sky News

A raccontare cosa significa, momento dopo momento e giorno dopo giorno, ci hanno pensato i reporter di Sky News in un lungo articolo. Proprio all’ultimo posto di blocco appena prima di raggiungere Kyiv, il team è stato bloccato – armi ucraine puntate addosso – e intimato a tornare indietro. I reporter, però, non si sono dati per vinti e hanno trovato un altro modo di entrare in città – tramite una strada che sembrava aver già visto il passaggio della guerra – ma venendo poi colpiti. Il veicolo sul quale si trovavano si è rovesciato e i proiettili hanno cominciato a raggiungere ogni lato della macchina.

In quel momento i giornalisti, vittime di un attacco, non hanno capito da chi provenisse ma – in seguito – riferiscono che gli ucraini hanno individuato gli attentatori: una squadra di sabotatori russi in ricognizione. Si tratta di infiltrati – come viene raccontato nel reportage video frutto di questa esperienza – mandati dalla Russia per seminare terrore attaccando i civili in Ucraina, creando non poca confusione. Poco importava che tutti, all’interno della macchina, stessero gridando di essere giornalisti (e, come si vede dalle foto nel reportage, anche i giubbotti antiproiettile riportano la scritta “press”. Miracolosamente e a fatica tutti e cinque i reporter nell’auto sono riusciti a uscire, mettendosi a riparo dai colpi e convinti che i tiratori li avrebbero seguiti per terminare il lavoro.

A fornire riparo ai giornalisti sono stati i custodi di una fabbrica lì vicino, che hanno aperto loro i cancelli. A quel punto i cinque hanno avvisato la redazione di Sky, che si è attivata per il recupero dei suoi giornalisti. Un’intera notte è passata, con la paura che i rumori della battaglia fuori si avvicinassero e che qualcuno tornasse per ucciderli dopo essere sopravvissuti all’imboscata che aveva distrutto la loro macchina, finché un’irruzione c’è stata. Quella della polizia ucraina, che ha portato in salvo i reporter.

«Il punto è che siamo stati molto fortunati – termina il suo articolo Stuart Ramsay, uno dei cinque giornalisti di Sky che hanno rischiato la vita – Ma migliaia di ucraini stanno morendo, e le famiglie vengono prese di mira dagli squadroni russi proprio come noi, che guidavamo in una berlina familiare e siamo stati attaccati. Questa guerra peggiora di giorno in giorno».

(Immagine copertina: frame del servizio di Sky News)