Report e la faccia di Salvini quando gli viene chiesto il perché degli incontri con l’oligarca russo

L’ottimo lavoro giornalistico fatto dalla redazione di Report ha portato alla rivelazione di molti tasselli in un grande puzzle che vedono la Lega come il filo che unisce alcuni affaristi (e non solo) russi all’Italia. L’intervista all’oligarca zarista Konstantin Malofeev ha confermato quella presunta trattativa portata avanti da Gianluca Savoini con alcuni affaristi, il tutto condito da quell’oro nero. Ora su tutto questo si pronuncerà la Procura di Milano, ma il quadro di contatti sembra esser abbastanza definito. Anche se, a livello penale, il tutto deve seguire i democratici iter processuali.

Dopo aver parlato con l’oligarca russo, Giorgio Mottola – giornalista e inviato di Report che, insieme a Norma Ferrara, Simona Peluso e Alessia Pelagaggi, ha realizzato l’inchiesta ‘La Fabbrica della Paura’ andata in onda lunedì sera su Rai3 – ha raggiunto Matteo Salvini alla festa di Pontida. Lì ha provato a chiedergli dei contatti e degli incontri proprio con Konstantin Malofeev (confermati dallo stesso oligarca che ha parlato anche della festa a cui era stato invitato nel 2013 per la sua elezioni a segretario del Carroccio), ma il leader della Lega ha preso tempo e, alla fine, non ha risposto. Il tutto si può vedere a partire dal minuto 27 della puntata messa online.

Report e la domanda scomoda a Salvini

La prima domanda arriva in un momento molto delicato: quello dei selfie. Inizialmente, infatti, Matteo Salvini si lamenta con Mottola per aver posto quella questione nel momento in cui stava scattandosi foto in mezzo alla sua gente di Pontida. Il giornalista di Report, però, non demorde e attende la fine delle operazioni di rito, tornando alla carica in un momento in cui il leader della Lega non è più circondato dai suoi fan accorsi alla festa del Carroccio.

Konstantin Malofeev chi?

«Come mai così tanti incontri con Konstantin Malofeev? Di che avete parlato?», domanda Mottola a Salvini che, inizialmente replica con un «chi?». Il giornalista di Report spiega al leader della Lega di chi stesse parlando, ma il segretario del Carroccio si limita a qualche mugugno. Poi l’invito: «Se poi vuole ne parliamo seduti perché non mi pare questo il momento. Io ora il nome me lo ricordo, ma era il 2013. Io ho incontrato un sacco di gente. Se lei ha voglia ricostruisco i miei incontri di sei anni fa e poi ne parliamo». Ma quell’intervista non è mai stata fissata.

(foto di copertina: da frame video di Report, Rai3)