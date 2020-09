Salvini precisa: «Mai avuta febbre, solo il torcicollo: il mio test è negativo»

Nella serata di ieri aveva detto di essere un po’ acciaccato e un po’ «febbricitante» (qui il video), dunque era legittimo farsi delle domande sullo stato di salute di Matteo Salvini nel corso della giornata di oggi, quando – tra le altre cose – si era fatto fotografare con una flebo di cortisone al braccio. Tra l’altro, il leader della Lega a Formello, ieri sera, aveva anche detto di non aver ascoltato il consiglio del medico che gli aveva suggerito di stare a casa. Nel pomeriggio, sempre via social, arriva la replica Salvini.

Replica Salvini: «Mai avuta febbre»

‼️ Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo.

Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni “giornalisti” evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo.

Vergognatevi! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 26, 2020

Matteo Salvini ha detto di non aver mai avuto la febbre e di essersi sottoposto a un test sul Covid ieri mattina, test risultato negativo (dal tweet non è chiaro se si tratti di un tampone o di un semplice test sierologico). Dice che il suo malessere è dovuto a un semplice torcicollo, come quello che tocca milioni di italiani, e che i giornalisti mentono e speculano sulla salute del prossimo.

Tuttavia, vale la pena sottolinearlo, era stato lo stesso Matteo Salvini a condividere con il suo pubblico ieri sera il suo stato di salute non proprio ottimale, utilizzando proprio il termine ‘febbricitante’ (che non può lasciare spazio a interpretazioni). La nota di smentita, in ogni caso, era necessaria perché in un momento così particolare a livello sanitario in Italia è opportuno non fare confusione, nemmeno nei termini utilizzati.