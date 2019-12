Renzi saluta Salvini a pugno chiuso e getta un’ombra sul Governo

Il leader di Italia Viva ha salutato ironicamente il leader leghista in Transatlantico per le sue posizioni sul Mes

Mentre la politica si sofferma sul Mes, la riforma del fondo salva-stati europei, in Parlamento c’è spazio anche per scherzare sul tema. Secondo fonti Ansa, Matteo Renzi avrebbe salutato ironicamente in Transatlantico Matteo Salvini a pugno chiuso, dicendo “Ciao Compagno”. I due si sono incrociati prima dell’informativa di Conte sul Mes in Senato, e il riferimento è alle posizione oltranziste e, per molti anti-euro, che il leade leghista sta tenendo sulla riforma del Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità (conosciuto anche come fondo salva-stati). Ma incalzato dai cronisti, Matteo Renzi ha tenuto anche un atteggiamento ambiguo e per molti osservatori non rassicurante sulle sorti del governo giallorosso: «Dal punto di vista della tenuta dell’esecutivo non so, il Governo ha tante questioni. C’è il Mes, sul quale

stanno litigando PD e Cinquestelle, Alitalia, Banca Popolare di Bari, la prescrizione» ha dichiarato Renzi parlando con i cronisti in Senato, aggiungendo, a proposito delle polemiche sul Mes: «Noi questa volta non c’entriamo niente».

Quel che è certo è che le tensioni in seno alla maggioranza sembrano in netta crescita con Italia Viva che si è sfilata ieri dalla lunga discussione sul Mes, dichiarandolo dagli studi di “Non è l’Arena” di Giletti, quasi un atto di sfida a tutti gli altri componenti della maggioranza: “Noi non abbiamo nulla su cui litigare, se la vedessero loro, di questi vertici che si svolgono ogni tre giorni i cittadini italiani sono stanchi”.

Ma non solo, i renziani hanno anche spaccato la maggioranza sul dl fisco per quanto riguarda le norme che prevedevano il carcere per i grandi evasori e sull’equiparazione tra partiti e fondazioni. Ora Italia Viva chiede un incontro a Conte sui molti dossier aperti :”Abbiamo chiesto un incontro a Conte su sette o otto temi”. Un incontro che potrebbe essere fondamentale, a questo punto, per le sorti dello stesso Governo.