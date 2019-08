La strana nostalgia di Renzi per Berlusconi

Nostalgia canaglia o rimpianto d’altri tempi? Fatto sta che Matteo Renzi, che ha rilasciato un’intervista a Laura Cesaretti de Il Giornale, si è reso protagonista di un passaggio su Silvio Berlusconi che, al momento, non sembra proprio il fulcro della questione. Siamo in piena crisi, l’ex segretario del Partito Democratico ha fatto un’apertura importante al Movimento 5 Stelle e a un nuovo governo di responsabilità. Eppure, uno dei passaggi centrali della sua intervista a Il Giornale sembra proprio essere una sorta di elogio all’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia.

Renzi nostalgia Berlusconi, l’intervista al Giornale

Secondo Matteo Renzi, infatti, Silvio Berlusconi è un «rassicurante uomo delle istituzioni», soprattutto se si fa un confronto con Matteo Salvini. L’occasione per pronunciare questa frase è rappresentata dal dibattito in Senato sulla calendarizzazione dell’intervento di Giuseppe Conte in Aula. In quel momento, la capogruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini aveva attaccato violentemente le altre opposizioni e il Movimento 5 Stelle, sposando in pieno la linea di Matteo Salvini sulla sfiducia subito e le conseguenti elezioni anticipate.

Renzi crede che Forza Italia sia affetta da una sorta di sindrome di Stoccolma (quella che rende docile il sequestrato nei confronti del sequestratore) verso Matteo Salvini. Il leader della Lega, secondo il senatore di Rignano, ha esercitato un fascino sproporzionato nei confronti di Forza Italia. Allo stesso tempo, Renzi crede che qualcuno – soprattutto dopo le giravolte degli ultimi giorni – all’interno del partito di Berlusconi possa ancora rinsavire.

Renzi nostalgia Berlusconi, il paragone con Salvini

«Tra Berlusconi e Salvini c’è un abisso – ha detto Renzi -. Non avevamo ancora visto uno che chiede pieni poteri e pretendeva la convocazione del Parlamento. In UE è un appestato come la Le Pen, mentre Berlusconi ha una casa politica centrale. Di fronte alla schizofrenia di Salvini, Berlusconi è un rassicurante uomo delle istituzioni».

Renzi ha misurato ancora una volta le parole: sapeva di parlare a un pubblico – quello de Il Giornale – che tradizionalmente ha sposato la causa del Cavaliere. In più, la sua speranza è che nel governo di solidarietà che vorrebbe formare con il Movimento 5 Stelle ci sia spazio anche per chi, da Forza Italia, dovesse rendersi conto di quanto potrà essere mortale un eventuale abbraccio con Salvini.