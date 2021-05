Dopo l'autointervista sull'Arabia Saudita, il senatore di Italia Viva lancia la proposta a Ranucci per chiarire sul caso dell'incontro in autogrill

UPDATE per sopraggiunti eventi: In mattinata, la trasmissione Report – condotta da Sigfrido Ranucci – ha accettato la proposta di Matteo Renzi. Quest’ultimo, dunque, interverrà in diretta in trasmissione. «Ho accolto con piacere la disponibilità del senatore Renzi a partecipare alla nostra trasmissione. Ho accolto anche il suo invito a chiamarlo e ci siamo parlati».

Decidere di andare in diretta. Renzi a Report lancia questa proposta per la serata del 10 maggio. Dalle colonne del Corriere della Sera, il senatore di Italia Viva ha chiesto a Sigfrido Ranucci, rivolgendosi tra l’altro direttamente a lui, di andare ospite in trasmissione per provare a chiarire tutti i passaggi legati al video – mandato in onda dallo stesso programma di Raitre – del suo incontro in autogrill, nei giorni precedenti al Natale del 2020, con Marco Mancini, dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

LEGGI ANCHE > Renzi lancia il format dell’autointervista per parlare di Arabia Saudita

Renzi a Report chiede di intervenire in diretta

«Sono a disposizione per intervenire stasera in diretta a Report – ha detto Renzi nell’intervista al Corriere della Sera – e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata».

Insomma, una proposta di Renzi per modificare il palinsesto di una trasmissione che, tra le altre cose, lo aveva già sentito la settimana scorsa sempre sullo stesso tema. Nel frattempo, il dibattito politico si è alimentato a dismisura sulla vicenda, entrando nell’agenda setting. Un dibattito che, rapidamente, è diventato anche di natura legale, dal momento che Renzi – seguito dal suo avvocato Lorenzo Pellegrini – ha consegnato un esposto-denuncia contro ignoti alla Digos di Firenze. Nell’esposto si sostiene che quella della donna di passaggio che avrebbe ripreso fortuitamente Renzi rappresenta una ipotesi non verosimile, in quanto «è possibile che Matteo Renzi sia stato seguito e/o che qualcuno abbia violato la Costituzione e la Legge intercettando e riprendendo in modo illegittimo un parlamentare».

Matteo Renzi ha anche detto di essere disposto a essere ascoltato sia presso il Copasir, sia in Vigilanza Rai, per rispetto nei confronti dei cittadini che pagano il canone. Negli ultimi giorni, infatti, a finire nell’occhio del ciclone è stata la trasmissione Report, con diversi esponenti di Italia Viva che l’hanno attaccata e che presenteranno un’interrogazione parlamentare sul tema. Ora Renzi, dalle colonne del più importante quotidiano italiano, offre la sua presenza in diretta per un contraddittorio con lo stesso Ranucci.

È noto che, questa sera, Report si occuperà ancora del caso: un’anteprima della puntata del 10 maggio mostra il giornalista Giorgio Mottola confrontarsi in maniera molto vivace con l’esponente di Italia Viva Luciano Nobili che, tra l’altro, è l’autore dell’interrogazione parlamentare di cui sopra.

Renzi a Report come una sorta di diretta Instagram

La decisione di andare in diretta, oggi, non è una novità per la comunicazione politica. Del resto, i maggiori esponenti utilizzano i propri canali social live 24 ore su 24. Dopo l’autointervista proposta sulla sua e-news per chiarire sulla partecipazione all’evento culturale in Arabia Saudita, Renzi si autoinvita per una diretta in trasmissione. Vediamo cosa succederà.

Foto IPP/Fabio Cimaglia – Roma