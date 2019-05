Per Claudio Borghi le religioni diverse dal Cristianesimo sono «estere o esotiche» | VIDEO

Le parole pronunciate da Matteo Salvini con in mano un rosario dal palco di piazza Duomo continuano ad accentuare lo scontro politico in Italia. Da una parte c’è chi condanna quell’esibizionismo di un simbolo religioso durante un comizio elettorale; dall’altra chi, invece, dice di aver apprezzato il gesto del leader della Lega perché ha «voluto ribadire la difesa dei valori cristiani». Tra chi si è schierato dalla parte del ministro dell’Interno c’è il leghista Claudio Borghi che si è detto molto felice di quanto fatto da Salvini, soprattutto perché siamo in un periodo in cui vengono esaltate solamente le «religioni estere o esotiche».

La distinzione, alla Checco Zalone, è stata fatta dal presidente della Commissione Bilancio alla Camera nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai3. «Vedere un leader politico che si affida alla Madonna a me ha fatto molto piacere – ha detto Claudio Borghi in diretta -. Sarò ingenuo, ma in un mondo in cui tutti si affidano al laicismo più esasperato, dove sembra che la religione sia uno schifo tranne che quelle esotiche o estere, vedere un semplice affidamento personale alla Madonna, se fossi nella Chiesa, sarei contento». Il leghista ha poi fatto una sottolineatura ammiccando alle mancate critiche alla religione musulmana.

Claudio Borghi e il Cristianesimo opposto alle «religioni estere o esotiche»

“Vedere un leader politico che si affida alla Madonna a me ha fatto molto piacere. Se fossi della Chiesa sarei contento”@borghi_claudio ora ad #agorarai pic.twitter.com/yPNMv4c3ex — Agorà (@agorarai) May 20, 2019

Al netto della posizione legittima tenuta da Claudio Borghi, appare evidente come parlare di religioni estere o esotiche per definire qualunque fede non rientri sotto il nome di Cristianesimo – o quello ancor più stringente di Cattolicesimo – non si adeguato. E questa sua etichetta ricorda molto da vicino una scena del film ‘Che bella giornata’, quando il comico Checco Zalone parla dell’Islam come fosse uno Stato e non una religione. Solo che quella era una pellicola comica che scimmiottava alcuni pensieri retrogradi italiani, mentre le parole di Borghi sono il pensiero di un politico e deputato della Repubblica Italiana.

(foto di copertina da diretta Agorà, Rai3)