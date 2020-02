La Regione Veneto copia l’ordinanza sul Covid-19 e dimentica di cancellare «Emilia-Romagna» dal testo

Può capitare, quando si fa riferimento alle stesse tematiche con gli stessi contatti, di cadere nell’errore di copiare e incollare un testo per annunciare un’ordinanza. Ed è quello che è successo alla Regione Veneto che il 24 febbraio ha pubblicato il testo di chiarimento sulle ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019’, prendendo spunto – chiamiamolo così – da quanto pubblicato prima dalla Regione Emilia-Romagna. Ma questo copia&incolla è stato talmente assiduo da riportare, addirittura, la dicitura che fa riferimento all’amministrazione regionale guidata da Stefano Bonaccini e non da Luca Zaia.

LEGGI ANCHE > Perché i social sono contagiati dagli hashtag sbagliati sul Coronavirus

Come riporta il portale di fact-checking Bufale.net, il testo che riportava i chiarimenti sull’ordinanza urgente per il contenimento della diffusione del Coronavirus è stato pubblicato prima dal sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna, come testimonia lo stesso documento pubblicato in data 23 febbraio. E buona parte del testo, come ovvio dato che i contatti con il ministero della Salute sono stati gli stessi, lo ritroviamo anche nell’ordinanza pubblicata sul sito della Regione Veneto.

La Regione Veneto e l’ordinanza “copiata”

Fino a qui, come detto, nulla di sbagliato. In fondo si tratta di chiarimenti su confronti in un tavolo tecnico con lo stesso interlocutore in cui sono state date le iniziali linee guida per la gestione e il contenimento della diffusione del Coronavirus e delle persone affette da Covid-19. Ma la Regione Veneto ha commesso una clamorosa gaffe proprio nell’intestazione.

La gaffe da copia&incolla

Sul sito della Regione Veneto, infatti, compare la stessa scritta per quel che riguarda l’oggetto: «Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019». Insomma, la Regione Veneto è diventata la Regione Emilia-Romagna nel testo delle sue ordinanze. Potere del CTRL+C e CTRL+V.

(foto di copertina: da ordinanze pubblicate dai siti della Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna)