Elezioni regionali in Piemonte, gli exit poll vedono Cirio in testa su Chiamparino

I primi dati degli exit poll per le elezioni Regionali in Piemonte danno il candidato del centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), Alberto Cirio, in testa per la corsa alla poltrona di governatore. Dietro di lui, ovviamente, il candidato del Partito Democratico, e governatore uscente, Sergio Chiamparino. La forchetta della distanza tra i due sembra esser abbastanza ampia, con Cirio che potrebbe sfiorare il 50% dei consensi. Molto male, come prevedibile (anche in base ai sondaggi delle ultime settimane) il pentastellato Giorgio Bertola.

Regionali Piemonte, in testa Cirio del centrodestra

Secondo il primo exit poll Rai per le Regionali Piemonte, Alberto Cirio (sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) andrebbe dritto verso la vittoria grazie ad un risultato elettorale che si attesterebbe tra il 45 ed il 49%. Il governatore uscente della Regione Piemonte,Sergio Chiamparino (Partito Democratico), sarebbe indietro, con un risultato che si attesterebbe tra il 36,5 ed il 40,5%. Giorgio Bertola del Movimento Cinque Stelle si sarebbe fermato tra il 12 ed il 16%. Valter Boero, de Il Popolo della Famiglia, al di sotto dell’1%.

Un risultato a favore della Tav

«Gli exit poll sul voto regionale in Piemonte sono netti a tal punto da indurre ad abbandonare ogni prudenza sull’esito del voto. Invece restiamo prudenti in attesa dei conteggi finali. Rilevo pero’ che la vittoria di Alberto Cirio è la vittoria dei piemontesi che vogliono la Tav, chiedono sviluppo e crescita, infrastrutture più moderne e meno burocrazia». Così ha commentato i primi rilevamenti sul voto delle Regionali Piemonte il Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

Sulla stessa lunghezza d’onda Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che a Porta a Porta ha dichiarato: «Spero che ora il balletto della Tav finisca dopo questo risultato, anche alla luce del voto in Piemonte».

(foto di copertina: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)