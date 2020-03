Il Movimento 5 Stelle correrà con il PD (e le altre forze politiche e civiche) in Liguria

L’esperimento può ripetersi. Questa mattina, al termine della consultazione online degli iscritti, la piattaforma Rousseau ha dato il via libera all’alleanza (anche so ora si dovrà trattare) con il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni Regionali Liguria. Si va verso un fronte compatto anti-centrodestra, con il nome unico che risponderà sia al PD che al M5S (probabilmente senza simboli, ma solo attraverso una lista civica) e ad altre forze politiche.

Hanno partecipato al voto sulla piattaforma Rousseau 1664 iscritti e la vittoria del ‘Sì’ all’alleanza «con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche» è arrivata con uno scarto di 256 voti: 960 hanno espresso parere favorevole e 704 hanno detto di no. In soldoni, dunque, il 57,7% dei partecipanti alla consultazione online ha dato il via libera alla richiesta fatta dal capo politico del Movimento 5 Stelle di avviare una trattativa con il PD per andare compatti verso le Regionali Liguria.

Regionali Liguria, Rousseau dice sì all’alleanza col PD

Ancora non si conosce la data esatta in cui si terrà il voto in Liguria, quindi c’è tutto il tempo per mettersi seduti attorno a un tavolo per trattare, decidere un programma comune, scriverlo e approvarlo. Ma il capitolo che potrebbe rendere il tutto più complicato, come sempre, è quello del nome del candidato. Considerando la storia recente del nostro Paese, difficilmente il Partito Democratico accetterebbe la scelta di un personaggio non legato ai dem.

Il passo indietro di Alice Salvatore

Il Movimento 5 Stelle, dato lo scarso appeal sugli elettori testimoniato dalle continue sconfitte a livello locale, è sempre più intenzionato a fare da sostegno a un candidato di una lista civica. La partita della trattativa si giocherà proprio su questo e, soprattutto, obbligherà Alice Salvatore – scelta in passato da Rousseau come candidata per le Regionali Liguria – a fare un passo indietro.

