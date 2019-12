La Regina Elisabetta nel suo consueto messaggio di auguri di Buone Feste ha parlato di un anno “accidentato”. Come darle torto: il Regno Unito ha attraversato non poche difficoltà, tra cambi di governo, trattative per la Brexit, scandali e gesti di violenza. Non che la Royal Family se la sia passata tanto meglio: ultimo in ordine cronologico è il malessere del principe Filippo, appena dimesso dopo aver passato quattro notti in ospedale in seguito ad un malore, il malcontento dei sudditi, dove i sentimenti antimonarchici continuano a salire, e tutto ciò che ruota intorno alla nuova coppia dei duchi del Sussex. Harry e Meghan hanno sì portato gioia con la nascita del loro piccolo Archie, ma non sono certo stati semplici da gestire. Infatti la loro foto è la grande assente dal tavolo della Regina.

Gli auguri della Regina Elisabetta senza la foto di Harry e Meghan

Nel suo messaggio la Regina Elisabetta invita i cittadini britannici a compiere nel nuovo anno «piccoli passi nella fede e nella speranza» che « possono superare le vecchie differenze e le profonde divisioni per portare armonia e comprensione». «Certo, la strada non è sempre facile e a volte quest’anno è sembrata abbastanza accidentata – ha aggiunto la monarca 93enne- , ma piccoli passi possono fare una grande differenza». Parole sentite e di valore, peccato che con “superare le differenze” la Regina non includa i problemi con la coppia ribelle della famiglia, Harry e Meghan. La foto dei Duchi del Sussex è la grande assente dalle immagini che fanno compagnia a Her Majesty mentre parla. Ci sono tutti: Filippo, Carlo e Camilla, William e Kate con tutti i bambini. Ma non ci sono Harry e Meghan. Manc anche Andrea, ma quella non è una grande novità. Del resto Harry e Meghan quest’anno passeranno le feste natalizie lontano da Buckingham, accontentando probabilmente il desiderio della duchessa di stare vicino alla sua famiglia in Usa. Meghan Markle ha sicuramente scombinato gli equilibri dei royal: da quando è entrata in famiglia voci vicine alla corte hanno raccontato che i rapporti tra i due fratelli si siano molto incrinati, e che tra Kate e l’ex attrice non corra proprio buon sangue. Voci certo, ma che sembrano trovare fondamento nel progressivo allontanamento, sia fisico per la dimora che istituzionale con le fondazioni di beneficenza, che Harry e Meghan hanno intrapreso dal giorno delle nozze. L’ultima “ribellione” è stata parlare a cuore aperto durante le riprese del documentario sul viaggio dei duchi in Africa, dove ha confessato di stare male, essere triste, arrivando a dire «non vivo, sopravvivo». Parole che hanno commosso i sudditi, ma che non sarebbero propriamente adatte all’etichetta reale.

La Regina Elisabetta non si scompone mai, perlomeno in pubblico, ma ha sempre lanciato dei messaggi. Che l’assenza della fotografia del nipote e consorte sia uno di questi? Intanto però Harry e Meghan continuano a riscuotere un grande successo tra i sudditi. La loro cartolina d’auguri condivisa tramite l’account The Queen’s Commonwealth è sicuramente dolcissima, ma molto informale. Potrebbe essere la foto che qualsiasi coppia di neogenitori scatta sotto l’albero di Natale, con il piccolo Archie che guarda curioso verso la fotocamera mentre mamma e papà ridono.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Molto diversa da quella condivisa da William e Kate. I due si sono fatti ritrarre con la prole a bordo di una sidecar. Un tentativo di sembrare meno formali, ma si percepisce la posa impostata dietro i grandi sorrisi. Un tentativo fatto anche da Carlo e Camilla che hanno scelto uno scatto del loro viaggio a Cuba. Poi però, la Regina ha riportato istituzionalità e tradizione, sedendo al tavolo con accanto le fotografie.

