Harry e Meghan passeranno il natale negli Usa, ma con il benestare della Regina

Il nuovo arrivato a Buckingham Palace, il piccolo Archie, passerà il suo primo natale lontano dalla nonna Regina. Harry e Meghan infatti hanno reso nota la decisione di restare negli Usa dopo il Ringraziamento per trascorrere le feste natalizie con la famiglia della duchessa, e non partecipando alla tradizionale cena a Sandringham.

Sgarro alla Regina: Harry e Meghan passeranno il natale negli Usa

A confermare il rumors ci ha pensato proprio una nota di Buckingham Palace, che conferma che «le loro altezze reali trascorreranno le vacanze quest’anno, come una nuova famiglia, con la madre della duchessa Doria Ragland». La nota ufficiale spegne anche le possibili polemiche che potrebbero scatenare i tabloid. «Questa decisione è in linea con precedenti già stabiliti da altri membri della famiglia reale e ha l’appoggio di sua maestà la regina» continua infatti la nota, evidenziando quindi il benestare di Sua Maestà. Una notizia che non sembra un fulmine a ciel sereno: la coppia sta pian piano prendendo sempre più le distanze dai riflettori “reali” per concentrarsi su loro stessi, e tornare a casa potrebbe essere un momento di respiro soprattutto per Meghan Markle. La neo duchessa infatti in un documentario sul viaggio in Africa della coppia aveva confessato al giornalista di non essere a proprio agio nelle sue vesti nobili, mostrando una vulnerabilità e una tristezza che avevano ricordato a molti l’infelicità della principessa Diana, madre di Harry. La coppia quindi si allontanerà dal Regno Unito e dai pettegolezzi che li vedono in rotta continua con William e Kate, almeno per le feste.

